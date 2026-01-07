Meses decisivos para el DAT Alierta: los hitos (y retos) del distrito tecnológico de Zaragoza

Desde hace unos días, los viandantes que se acerquen por las inmediaciones del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza podrán reparar en un nuevo cartel que reza que El futuro está pasando aquí. Así se anuncia la inminencia de las obras del distrito tecnológico Alierta, un proyecto que comenzó a andar en mayo de 2024 y que espera llegar a su segundo aniversario con la piqueta ya en marcha en el entorno universitario del Actur. El último hito, en ese sentido, se produjo a finales del pasado mes de diciembre, cuando Idom entregó al Instituto Aragonés de Fomento el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que suele tardar en tramitarse entre dos y tres meses y que precede a la ejecución de las obras de urbanización y edificación.

La inversión total superará los 235 millones de euros, con 70,6 millones reservados para una primera fase y 166,3 millones de euros para la segunda. Hace apenas unos días ya salieron a concurso público dos licitaciones que suman más de 20 millones. 12,1, para la creación de la nueva sede del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA); por 9,3 millones, la construcción de uno de los espacios que dará sentido urbanístico al distrito tecnológico, los bosques lineales. Y a mediados de diciembre también salieron las obras de urbanización en las calles María de Luna y Mariano Esquilor, por 9,3 millones de euros.

Todas estas actuaciones van solapándose con el gran objetivo de atraer a empresas del sector, en auge en la comunidad al calor de las inversiones milmillonarias anunciadas en los últimos meses. El primer gran gigante que ha confirmado su traslado al DAT Alierta ha sido Siemens, que anunció en junio de 2025 que se instalaría en el edificio de oficinas que levantará la propia DGA, con un presupuesto que ronda los 16,5 millones de euros. La intención de la multinacional alemana es trasladar su sede aragonesa, con 30 empleados, al distrito tecnológico zaragozano, con la idea además de poder ampliar su plantilla.

El segundo inquilino privado se confirmó a finales del mes de octubre, cuando Integra anunció que invertiría 25 millones de euros en construir un edificio propio en el DAT para medio millar de empleados, siendo en este caso la primera empresa privada que contaría con sede propia.

DGA

Además, en el lado público, a la ampliación del ITA sele suma la nueva sede del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), dependiente del Ejecutivo autonómico y con una inversión de 20 millones; así como las dos nuevas parcelas que ocupará el CSIC, ya instalado en el entorno y que ampliará sus instalaciones. La sede aragonesa del CEEI, ubicada en el mismo enclave, también se está renovando por tres millones de euros con el fin de integrarse plenamente en el distrito tecnológico zaragozano.

Ahora, el próximo gran reto será captar a una gran empresa que sirva como locomotora, al estilo de lo que fue Inditex para Plaza hace dos décadas. Un paso que haría las veces de tractor para que otras grandes compañías se interesasen por llegar al DAT Alierta, que afronta ahora meses decisivos para su consolidación.