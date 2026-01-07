Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón
La presión asistencial en las urgencias continúa "alta" este miércoles tanto en Atención Primaria como en los hospitales
Las navidades han llegado a su final pero la presión asistencial continúa siendo "alta" en la comunidad aragonesa. Así lo ha indicado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, Sara Guillén, que ha explicado que los días festivos sumados a la epidemia de gripe han impactado en las urgencias tanto de Atención Primaria como hospitalarias. Según los datos de la consejería de Sanidad, estas últimas han atendido a casi 21.900 pacientes entre el 24 de diciembre y el 5 de enero.
En concreto, en los hospitales de Zaragoza se han atendido 14.100 urgencias entre el día de Nochebuena y este luns, 5 de enero. A ellas se suman otras tantas en el resto de hospitales de Aragón, consecuencia de los días festivos y a pesar de que estas navidades Sanidad haya mantenido abiertas más camas hospitalarias de lo usual debido a la epidemia de la gripe adelantada.
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
- Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
- El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
- Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F