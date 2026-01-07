Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón

Las navidades han llegado a su final pero la presión asistencial continúa siendo "alta" en la comunidad aragonesa. Así lo ha indicado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, Sara Guillén, que ha explicado que los días festivos sumados a la epidemia de gripe han impactado en las urgencias tanto de Atención Primaria como hospitalarias. Según los datos de la consejería de Sanidad, estas últimas han atendido a casi 21.900 pacientes entre el 24 de diciembre y el 5 de enero.

En concreto, en los hospitales de Zaragoza se han atendido 14.100 urgencias entre el día de Nochebuena y este luns, 5 de enero. A ellas se suman otras tantas en el resto de hospitales de Aragón, consecuencia de los días festivos y a pesar de que estas navidades Sanidad haya mantenido abiertas más camas hospitalarias de lo usual debido a la epidemia de la gripe adelantada.