Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca

El Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que Samca ha obtenido para su campus de datos en Luceni, con tres centros encuadrados en el proyecto Green It Aragón, precisará de casi tanta energía para su funcionamiento como toda la provincia de Huesca. Así lo reflejan las propias previsiones del grupo industrial aragonés, que se estrenará en el prolífico mercado de la nube con una inversión superior a los 2.000 millones de euros y un cronograma que empezará este 2026 y culminará en 2030.

A pleno rendimiento, cada uno de los tres data centers (Ribera Alta del Ebro, Ribera Alta del Ebro II y Atalaya del Ebro) demandarán 630,72 gigavatios hora anuales (GWh). Es decir, cerca de 1.900 GWh, casi un 20% de la luz que consumieron los aragoneses en 2024, cerca de 10.000 GWh en el que es hasta el momento el último año completo cuantificado por Red Eléctrica. En la provincia oscense, por su parte, se demandó un 26% de esa energía, una cantidad muy similar a la que necesitará Samca.

Con todo, se trata de una cifra que, comparada con la de otros proyectos del mismo espectro anunciados en Aragón en los últimos meses, no es excesiva. Por ejemplo, los dos gigantes norteamericanos Amazon Web Services y Microsoft consumirán en sus centros de datos más energía que toda la comunidad aragonesa, con campus que abarcan más emplazamientos que el de Samca en Luceni y esparcidos por el territorio.

En cualquier caso, una de las particularidades que tiene el proyecto Green It Aragón radica en que la energía que consumirá procederá de sus propios aerogeneradores, que además se verán reducidos considerablemente en número aunque tendrán más potencia. Será, por tanto, el primer centro de datos aragonés con energía renovable de proximidad.

Esta repotenciación, que se ejecutará ya en la primera fase, afectará a cinco de los siete parques eólicos asociados al campus tecnológico de Samca en Luceni. Inicialmente, se incluyó en el PIGA que el Gobierno de Aragón aprobó antes del pasado verano, lo que implicaba la exención de impuestos (el ICIO) en tres municipios, Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón. Finalmente, la compañía y los ayuntamientos llegaron a un acuerdo y el PIGA que acaba de salir a información pública ya excluye estas actuaciones del mismo.

Parque eólico Los Visos, propiedad del grupo Samca y uno de los que nutrirán de energía al campus de datos de Luceni. / EL PERIÓDICO

En ese sentido, se sustituirán los aerogeneradores que actualmente tiene Samca en servicio en ese entorno por unos nuevos de última generación y mucha mayor potencia, lo que implicará la reducción del número de molinos en un 80%. De este modo, se pasará de los 251 que existen en estos momentos a los 49 finales. Además, en la justificación que el grupo industrial aragonés hace en el PIGA se subraya que esta intervención permitirá “reducir sustancialmente el impacto visual de dichas instalaciones”, por un lado, e implementar sistemas tecnológicos para la protección de la avifauna, con detección de los animales mediante “visión artificial y parada selectiva”, por otro.

Hibridación y almacenamiento

En esta primera fase del proyecto también se construirá una nueva central híbrida eólica–fotovoltaica de autoconsumo con excedentes y que también tendrá sistemas de almacenamiento mediante baterías. Su potencia total instalada será de 35,5 megavatios (MW). Mientras, los parques que se repotenciarán serán los de Atalaya (49,5 MW), El Bayo (49,5 MW), Los Monteros (22,5 MW), La Serreta (49,5 MW) y Los Visos (36 MW). Entre estas cinco instalaciones y la nueva central híbrida la previsión es producir 242,5 MW, con una capacidad de 743 GWh renovables al año.

Luego, se invertirá en una segunda fase que consistirá en la hibridación, con energía solar, de los parques Atalaya, El Bayo, La Serreta y El Tollo. En estos cuatro enclaves también se instalarán sistemas de almacenamiento mediante baterías, aunque en el caso de El Tollo se ampliará la actual, así como la de Los Monteros. La potencia total de todas estas instalaciones será de 328 MW, con 147,5 MW nuevos de almacenamiento y una producción de energía eléctrica renovable de 294 GWh por año. Sumados a los de la primera fase, serían 1.037 GWh anuales de energía eléctrica renovable