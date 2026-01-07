Este será el pueblo más frío de Teruel en los próximos días: temperaturas entre los -6ºC y los -8ºC

La borrasca Francis ha adentrado a Aragón en este 2026 con unas tempraturas muy bajas, haciendo abrigarse a la mayoría de aragoneses para no destemplarse en mitad de la calle durante estos primeros días del año. Esto ha incluído la tarde-noche del 5 de enero, fecha marcada para que miles de niños en la comunidad salieran a la calle para ver la Cabalgata de los Reyes Magos. Pero estas bajadas no se quedan aquí, debido a que la Aemet pronostica que hoy será el segundo día consecutivo en el que se alcance registros de frío polar y de nieve en ciertos puntos de las tres provincias, con el aviso amarillo y naranja añadido. En cambio, el rojo solamente se ubicaba en el triángulo del frío entre Zaragoza, Teruel y Guadalajara.

Precisamente donde se encuentra uno de los municipios que ha registrado una de las temperaturas negativas más bajas del territorio, Fonfría. La localidad, ubicada en la comarca del Jiloca (Teruel) y a 31 kilómetros de Calamocha, prevé que sus termómetros se desplomen entre hoy y mañana, llegando a temperaturas entre los -7ºC y -8ºC, con una sensación térmica ligeramente todavía más inferior en ambios casos.

Eso sí, la madrugada de la jornada de hoy en esta localidad ha dejado otra de las temperaturas más gélidas de la provincia turolense, con unos marcadores de -8,4ºC para los 35 habitantes de sus casas. Otro municipio a algo más de una hora de Fonfría es Bello, que supera por tres décimas los -9ºC, dejando a la capital como la segunda mínima más baja de lo que va de día (-9ºC exactos).

Este mismo pueblo fue coronado como el más frío de todo Aragón el pasado 5 de enero, con unos registros que sobrepasaban notoriamente estos últimos. En concreto, se llegaron hasta los -12,6ºC, una marca que no se aleja demasiado de las percibidas en el Pirineo durante los últimos días, entre los -12ºC y los -16ºC.