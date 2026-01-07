Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Samca autoabastecimientoPrevia Casademont ZaragozaReal ZaragozaLotería del NiñoConcierto heavySelección aragonesa cadete
instagramlinkedin

Este será el pueblo más frío de Teruel en los próximos días: temperaturas entre los -6ºC y los -8ºC

Esta localidad ubicada en la comarca del Jiloca ha sentido con fuerza la borrasca Francis y ha alcanzado hoy uno de sus picos de frío más notorios

Vista panorámica de Fonfría, municipio de Teruel

Vista panorámica de Fonfría, municipio de Teruel / Diego Belso

Luis Alloza

Zaragoza

La borrasca Francis ha adentrado a Aragón en este 2026 con unas tempraturas muy bajas, haciendo abrigarse a la mayoría de aragoneses para no destemplarse en mitad de la calle durante estos primeros días del año. Esto ha incluído la tarde-noche del 5 de enero, fecha marcada para que miles de niños en la comunidad salieran a la calle para ver la Cabalgata de los Reyes Magos. Pero estas bajadas no se quedan aquí, debido a que la Aemet pronostica que hoy será el segundo día consecutivo en el que se alcance registros de frío polar y de nieve en ciertos puntos de las tres provincias, con el aviso amarillo y naranja añadido. En cambio, el rojo solamente se ubicaba en el triángulo del frío entre Zaragoza, Teruel y Guadalajara.

Precisamente donde se encuentra uno de los municipios que ha registrado una de las temperaturas negativas más bajas del territorio, Fonfría. La localidad, ubicada en la comarca del Jiloca (Teruel) y a 31 kilómetros de Calamocha, prevé que sus termómetros se desplomen entre hoy y mañana, llegando a temperaturas entre los -7ºC y -8ºC, con una sensación térmica ligeramente todavía más inferior en ambios casos.

Eso sí, la madrugada de la jornada de hoy en esta localidad ha dejado otra de las temperaturas más gélidas de la provincia turolense, con unos marcadores de -8,4ºC para los 35 habitantes de sus casas. Otro municipio a algo más de una hora de Fonfría es Bello, que supera por tres décimas los -9ºC, dejando a la capital como la segunda mínima más baja de lo que va de día (-9ºC exactos).

Noticias relacionadas y más

Este mismo pueblo fue coronado como el más frío de todo Aragón el pasado 5 de enero, con unos registros que sobrepasaban notoriamente estos últimos. En concreto, se llegaron hasta los -12,6ºC, una marca que no se aleja demasiado de las percibidas en el Pirineo durante los últimos días, entre los -12ºC y los -16ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  2. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  3. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  4. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  5. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  6. Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
  7. El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
  8. Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F

Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio

Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio

La locura de las rebajas llega a Zaragoza con descuentos agresivos desde el primer día: "He venido a dar una vuelta y ya he picado”

La locura de las rebajas llega a Zaragoza con descuentos agresivos desde el primer día: "He venido a dar una vuelta y ya he picado”

Este es el error más común que cometen los consumidores durante las rebajas

Este es el error más común que cometen los consumidores durante las rebajas

El partido del agitador 'Alvise' Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

El partido del agitador 'Alvise' Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

Llegan las obras a la avenida de Valencia de Zaragoza: "Es como una reforma en casa: mientras dura es un auténtico dolor de cabeza"

Llegan las obras a la avenida de Valencia de Zaragoza: "Es como una reforma en casa: mientras dura es un auténtico dolor de cabeza"

Las listas de espera repuntan en Aragón tras la huelga de médicos y las navidades: 5.540 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses

Las listas de espera repuntan en Aragón tras la huelga de médicos y las navidades: 5.540 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses

Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón

Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón

Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones

Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones
Tracking Pixel Contents