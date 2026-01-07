Estos son los otros partidos que se presentan a las elecciones del 8F en Aragón: de PACMA a la Coalición Aragonesa

Las Cortes de Aragón tienen hoy en día ocho inquilinos, los ocho partidos que ocupan algún escaño, desde el Partido Popular hasta IU Aragón, pasando por el PSOE, Vox, Aragón-Teruel Existe, Chunta Aragonesista, el PAR y Podemos. Todos ellos aspiran, de nuevo, a conseguir representación en las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero. Pero además de ellos hay otros partidos, con menor tirón electoral y sin representación actualmente en Aragón, que aspiran a ocupar un puesto en el hemiciclo aragonés después de la cita con las urnas del 8F.

El que más ha sorprendido en la publicación del Boletín Oficial de Aragón con todas las candidaturas oficiales al 8F ha sido el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que concurre a sus segundas elecciones en España después de presentarse a las Europeas y dar la campanada al conseguir el agitador ultra representación.

Además de Se Acabó la Fiesta (SALF), en estas elecciones autonómicas habrá otras alternativas políticas por las que podrán elegir los electores aragonesas, aunque las opciones cambian en función de la circunscripción en la que se vota.

Así, los zaragozanos podrán elegir entre las papeletas de PACMA, Coalición Aragonesa (vinculada a la FIA, la Federación de los Independientes de Aragón), Escaños en Blanco, Por un mundo más justo y el Partido Comunista de los Trabajadores de España.

En la circunscripción de Teruel, también se presentan los partidos Coalición Aragonesa, PACMA, Escaños en Blanco y Se Acabó la Fiesta.

Y por Huesca, PACMA, Escaños en blanco, Por un mundo más justo, Entre todos Bajo/Baix Cinca y la Coalición Aragonesa.

En esta caso, concurren alternativas de origen nacional, como el partido animalista, con alguna de origen eminentemente municipal, como es Entre todos Bajo/Baix Cinca, que nació en Fraga como Compromiso por Fraga, como escisión del PSOE. Al dar el salto a otras candidaturas municipales cambiaron su nombre a Entre todos Baix/ Bajo Cinca, y cuentan con un alcalde en la comarca, el de Torrente de Cinca. Esta es su primera incursión en una candidatura autonómica para las elecciones de Aragón, aunque solo han presentado lista por la circunscripción de Huesca.