Azcón tacha de "insolidario" el pacto entre ERC y el PSOE: "Sánchez compra con el dinero de todos su supervivencia política"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tachado de "insolidario", "desigual" y de "agravio para Aragón" el pacto rubricado este jueves por la mañana entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica, que consiste principalmente en el incremento de financiación de 4.700 millones a las arcas catalanas.

El también candidato del PP a las elecciones autonómicas ha recalcado que el Ejecutivo aragonés va a "dar la batalla y a defender Aragón" y ha anunciado que ya está recabando los apoyos de otros presidentes autonómicos para forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte del ministerio de Hacienda, para que "las cuestiones que afectan a todos, las decidamos entre todos".

Por el momento, está por conocerse el acuerdo que afecta al resto de comunidades autónomas. Está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca ante los medios "en los próximos días" para concretar los detalles del nuevo pacto de financiación que se ha empezado acordando con Cataluña y que supone un aumento de sus ingresos por parte del Estado.

A pesar de conocer por ahora los detalles del acuerdo para el resto de comunidades autónomas, Azcón ha confesado que está "preocupado, alarmado y cabreado". Ha vuelto a denunciar los perjuicios del "principio de ordinalidad" que se aplica en este pacto, que "lo que hace es premiar a las comunidades más ricas y dejar menos recursos para las demás".

Con dureza, el presidente del Ejecutivo aragonés ha asegurado que "lo que llaman financiación singular, 4.700 millones más para Cataluña, son los privilegios que permiten la resistencia política del presidente del Gobierno". "Ha comprado con el dinero de todos su supervivencia política. No esconde su vergüenza política", ha denunciado Azcón.

El presidente aragonés comparece en la Sala de Columnas, este jueves. / LAURA TRIVES

"Es la foto de la ausencia de límites"

Para el líder popular, la reunión de Sánchez con Junqueras "todavía inhabilitado para la actividad política", es "la foto de la ausencia de límites". "El señor Junqueras sigue estando inhabilitado para cargo público, es uno de los responsables de un golpe para la democracia como no ha habido en nuestra historia. Y esta es la foto de la ausencia de límites: tras blanquear a Bildu y a sus socios independentistas, blanquea el agravio entre los distintos territorios de nuestro país", ha denunciado Azcón

Y ha incidido en que es un acuerdo "que está pensado para Cataluña y perjudicará al resto de territorios". Como ejemplo, ha dicho, lo que conseguirá este acuerdo es "que los hospitales y escuelas catalanes tengan más presupuesto, y los aragoneses, menos".

"El principio de ordinalidad, lo que significa es que los más ricos tengan más presupuesto para prestar servicios públicos: lo contrario de lo que defendemos en Aragón, un sistema justo con nuestra comunidad autónoma, que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento o la orografía, criterios que históricamente han contado con consenso político amplio" en Aragón, ha destacado.

Así, sobre el impacto que tendría en Aragón el nuevo acuerdo con Cataluña si se mantuviera el sistema de financiación actual, Azcón estima una merma de unos 280 millones para las arcas aragonesas. Aunque estas cifras deberán concretarse en los próximos días, cuando se conozca a ciencia cierta la letra pequeña del acuerdo para el resto de comunidades autónomas.

Ha concretado Azcón que, "con el dinero actual que hay, aumentar ese dinero a Cataluña sería perder 280 millones para Aragón". "Aunque haya más recursos para la financiación, porcentualmente recibiremos menos de lo que nos corresponde", ha lamentado. Y ha incidido: "cuando quien más tiene se queda más, el resto tiene menos porcentualmente".

Además, ha avanzado que el Gobierno de Aragón hará "los cálculos hasta el último euro de cómo nos afecta este acuerdo de la desvergüenza".

Por último, ha avanzado que el Ejecutivo aragonés se reserva la posibilidad de judicializar este acuerdo si no están satisfechos con el resultado. "La reforma de la financiación necesita un trámite parlamentario, que no sabemos cuándo se puede aprobar, y será en ese momento cuando las acciones legales no las descartamos en función del acuerdo que se apruebe", ha concluido.