Un brote de gripe A en una residencia de Huesca deja un fallecido y dos ingresados

Un brote de gripe A en una residencia de mayores de Huesca ha dejado tres ingresados por la gravedad de sus síntomas, uno de los cuales ha fallecido. En total hay ocho afectados, según consta en el último Boletín Epidemiológico de Aragón que recoge información de la semana de la primera semana de 2026, del 29 de diciembre al 4 de enero.

De los ocho afectados, siete son residentes. En la residencia hay 57 internos. La octava persona sería una trabajadora del centro. El Boletín Epidemiológico describe que ha habido tres ingresos y "un exitus" entre ellos, lo que significa que uno de los hospitalizados ha fallecido.

Desde Salud Pública han indicado medidas para controlar el brote de gripe A, que ha dejado varios afectados en plenas vacaciones navideñas cuando los encuentros sociales han sido constantes. Los mayores son parte de la población más vulnerable a este virus respiratorio, que este año ha llegado por adelantado y que en Aragón alcanzó el nivel de epidemia a final de noviembre. Sanidad ha puesto en marcha medidas de prevención y la vacunación a la población mayor fue la primera en abrirse.

Asimismo, se reforzó la prevención con jornadas de vacunación sin cita previa para que la ciudadanía pudiera acudir a puntos como el hospital Provincial de Zaragoza a recibir la dosis contra la gripe (y también contra el covid si lo querían) en fin de semana.

La incidencia de la gripe ha descendido y en la primera semana de enero, en la que se detectó el brote en la residencia, se situó en 100,7 casos por 100.000 habitantes. Los siete días previos fue de 127,2 casos por 100.000 habitantes, y ya entonces fuentes sanitarias apuntaron que se había dejado atrás el primer pico de contagios de la temporada, aunque deslizaron que podría haber otro. Con todo, la tasa sigue por encima del umbral basal, fijado en 59,6 casos, y continúa, por tanto, en nivel de epidemia. Asimismo, las tres provincias se mantienen en nivel 2 de riesgo.