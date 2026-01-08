Campaña electoral: Aragón TV y Aragón Radio organizarán un debate a ocho y un cara a cara entre Azcón y Alegría

La ponencia electoral del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha celebrado este jueves su primera reunión preparatoria del Plan de Cobertura de las Elecciones Autonómicas convocadas para el próximo 8 de febrero. El principal acuerdo alcanzado ha sido la celebración de dos debates organizados por la CARTV, uno a ocho, entre los candidatos de las formaciones con representación en las Cortes de Aragón, y un cara a cara entre los candidatos de las fuerzas más votadas en los últimos comicios celebrados en 2023.

Las fechas propuestas por la dirección de la CARTV son el 26 de enero para el cara a cara y el 2 de febrero para el debate de todos los candidatos.

En todas las elecciones cubiertas por la cadena aragonesa, tanto Autonómicas, como Locales y Generales, se han sucedido los debates entre todos los candidatos de las fuerzas políticas representativas. Además, en las autonómicas de 2011 y 2015 se celebraron debates ‘cara a cara’ entre los candidatos de las dos principales fuerzas. Será, por tanto, el tercer cara a cara organizado por Aragón TV y Aragón Radio en sus 20 años de andadura.

La siguiente reunión de la ponencia Electoral de la CARTV tendrá lugar el próximo lunes día 12 y en ella se abordaran otros aspectos del Plan de Cobertura.