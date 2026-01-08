El campo de Aragón produce más pero pierde agricultores: 385 profesionales menos en 2025 y casi 1.900 desde 2018

Aragón ha perdido 385 agricultores y ganaderos en el último año. La cifra resume, mejor que ninguna otra, el balance agrario de 2025, que deja una fotografía de luces y sombras. Buenas producciones en cereal y fruta, récord de indemnizaciones por siniestros y un peso creciente de la ganadería conviven con precios hundidos, costes elevados y una sangría silenciosa de profesionales del campo que abandonan el sector, un declive que se viene agudizando desde 2018.

Es el balance que hace la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que ha sido presentado este jueves en la nueva sede del sindicato en Zaragoza por su secretario general, José María Alcubierre, junto a Estrella Morata, Alberto Escura y Óscar Moret, responsables de la organización en Zaragoza, Teruel y Huesca, respectivamente.

“El año ha sido bueno en producción, pero muy malo en precios”, resumió Alcubierre. El cereal, favorecido por la climatología, ha registrado una cosecha notable, aunque penalizada por cotizaciones deprimidas en las lonjas. La primavera, sin embargo, disparó la siniestralidad. Las tormentas estivales han llevado a un nuevo récord de indemnizaciones del Agroseguro, que ascendieron a 93 millones de euros.

El contraste es llamativo. El campo aragonés ha cerrado 2025 con una producción final agraria de 6.035 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 0,44% respecto a 2024 (6.061 millones). El balance confirma el peso creciente de la ganadería, que alcanza los 4.402 millones tras aumentar un 2,6% y ya aporta el 73% del valor total, con el porcino como principal motor.

La producción agrícola, sin embargo, ha descendido un 8%, hasta 1.633 millones, incluyendo las indemnizaciones por siniestros pagas por Agroseguro, que alcanzado un nivel récord. La caída se debe en gran parte al bajo precio de los cereales y algunos cultivos forrajeros.

“La gran pregunta es por qué, con estas cifras, cada vez somos menos”, planteó Alcubierre. En 2024 ya se perdieron 344 activos, un desplome que entonces se atribuyó a la sequía. Pero lejos de corregirse, la tendencia se ha agravado en 2025, con 385 profesionales que han abandonado la actividad, hasta dejar el censo en apenas 17.008 agricultores y ganaderos (12.823 hombres y 4.185 mujeres) en toda la comunidad. En los últimos siete años, la sangría alcanza casi 1.900 activos menos.

Para UAGA, este es el verdadero drama del campo aragonés. Ni siquiera el buen comportamiento del empleo agrario en campañas puntuales -con una media de casi 26.000 personas contratadas en junio- logra compensar la pérdida estructural de autónomos agrarios, hombres y mujeres que sostienen la vida económica y social de los pueblos.

Una agricultura "a la defensiva"

El sindicato vincula este abandono progresivo a varios factores. Los bajos precios agrarios y los elevados costes de producción están propiciando una “agricultura defensiva” en la que se invierte cada vez menos en las explotaciones. "En términos futbolísticos significa que estams encerrados en nuestra propia área, sin atacar, con la única aspiración de empatar el partido, sin meter gol y los más fácil es que perdamos de penalti en el último minuto", según UAGA.

Desde la organización también criticas unas políticas agrarias del Gobierno de Aragón que no terminan de aterrizar, especialmente en lo relativo a la incorporación de jóvenes y la modernización. Ayudas clave de la PAC que, denuncian, siguen acumulando retrasos y burocracia por la "falta de personal" en el Departamento de Agricultura que dirige el consejero Javier Rinción.

A ello se suma un cambio silencioso en la propiedad de la tierra. La compraventa de fincas rústicas ha aumentado de forma significativa, al tiempo que fondos de inversión ganan peso en determinados cultivos, mientras el relevo generacional se atasca y la edad media del agricultor sigue creciendo.

Con este escenario, UAGA ha pedido reunirse con todos los partidos políticos antes de las elecciones autonómicas del 8 de febrero para exigir una definición clara de la política agraria que Aragón quiere para los próximos 10 o 20 años. Si no hay respuestas, advierten, 2026 volverá a empezar con movilizaciones. “Necesitamos cambios estructurales en Bruselas, en Madrid y en Aragón. Y si no se hace, vamos a empezar el año con movilizaciones", concluyó Alcubierre, que consideró que no puede permitirse que la comunidad sea una gran potencia agraria sin agricultores ni ganaderos.