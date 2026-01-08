Crece la venta de turismos de segunda mano en Aragón: se vendieron más de 56.000 en 2025

Aragón ha cerrado las ventas de turismos usados en 2025 en 56.138 unidades, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al año anterior, según los datos difundidos este jueves la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). En el conjunto de 2025 se han transferido 66.131 vehículos de ocasión, un 5,1% más que hace un año en Aragón, 56.138 turismos y 9.993 furgonetas, cuyas ventas crecen un 8,1%.

Por provincias, en Zaragoza se han vendido 4.010 vehículos, un 9,8% más, y 550 furgonetas (-6,6 %), mientras que en Huesca las transacciones se han situado en 991 turismos y 202 furgonetas, con descensos en ambos casos del 5,9 % y del 5,2%, y en Teruel han crecido el 4,1% y el 9,6%, con 717 turismos y 148 furgonetas.

En el último mes del año, la venta de vehículos de segunda mano ha subido en Aragón el 4,5 %, con 6.618 unidades transferidas: 5.718 turismos, un 6 % más respecto a diciembre de 2024, y 900 comerciales ligeros, con una caída del 3,9%.

En el conjunto nacional, las ventas de vehículos de segunda mano (turismos más comerciales ligeros) han crecido un 4,3% el pasado año respecto a 2024 al alcanzar 2.589.154 unidades. Las transferencias de turismos usados han sumado 2.218.824 coches, con un incremento del 4,2% en el año, y 370.330 comerciales ligeros, cuyas ventas han repuntado un 4,7%. En el último mes del año se han comprado en España 251.516 vehículos de segunda mano, un 2 % más, de ellos, 217.332 turismos (+2,1 %) y 34.184 furgonetas (+1,2 %).

Según Ancove, el mercado de segunda mano sigue dominado por unidades antiguas, ya que los coches de más de 10 años han supuesto el 57% del total de las ventas del pasado año, en línea con 2024. Este segmento ha crecido un 4,2%, igual que la media del mercado, sin embargo ha aumentado el peso de los turismos de 2-3 años y los de 3 y 5 años y pierden los de 12 a 24 meses, el único grupo que desciende sus ventas sobre 2024.

Las furgonetas también están dominadas por las de más edad (54 % del total de las ventas del año pasado superaron los 10 años), aunque han despuntado las compras de las unidades de menos de 12 meses, con un crecimiento del 16 %, y las de 12 a 24 meses, un 7% más.

En consonancia con la edad, las motorizaciones están dominadas por los combustibles, aunque el diésel ha bajado un 0,8 % y la gasolina ha aumentado un 2,3 %, dos puntos por debajo de la media del mercado. Aun así, suman el 86 % de las ventas, mientras que las motorizaciones menos contaminantes han crecido proporcionalmente con fuerza, pero en valores absolutos suponen unas cifras muy bajas para un mercado de 2,2 millones de turismos.

Por comunidades, con excepción de Baleares y Galicia, las ventas de turismos usados han subido en todas, con Madrid a la cabeza seguida de Andalucía y Aragón, y en furgonetas, han aumentado en todas salvo en Baleares.