Cuenta atrás para las elecciones del 8F: Ayuso, Feijóo, Sánchez y Abascal harán campaña en Aragón

Queda solo un mes para que los aragoneses voten por primera vez en unas elecciones anticipadas en la comunidad, el próximo 8 de febrero, después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, disolviera las Cortes de Aragón y convocara los primeros comicios adelantados de la historia.

Después de no lograr recabar los apoyos para aprobar el Presupuesto de 2026 sin ni siquiera llevarlo a las Cortes de Aragón, el líder conservador activó la que había dicho que era "su última opción" llamando a los aragoneses a las urnas a pesar de la buena marcha de la economía y del goteo constante inversiones que están llegando a la comunidad.

Tras el adelanto electoral en Extremadura del pasado 21 de diciembre, Azcón es el segundo presidente autonómico del PP que opta por el adelanto electoral ante una segunda prórroga presupuestaria consecutiva, y en línea con lo marcado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para convocar elecciones anticipadas si no se contaba con el respaldo del Parlamento para aprobar unos presupuestos, como le ocurre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con este contexto, superado el trago de la conformación de listas electorales y el impás de la Navidad, la maquinaria de los partidos políticos está a pleno funcionamiento, ultimando las citas y los mítines que se desarrollarán en la próxima campaña electoral que tiene como destino el bastón de mando del Pignatelli.

Los líderes nacionales, volcados con Aragón

Aunque las fechas y los formatos están todavía por confirmar, desde los principales partidos dan por hecho que contarán con la presencia de sus principales líderes nacionales en la primera contienda electoral de 2026 que se enmarca en un ciclo que desde el PP consideran que acabará con el adelanto electoral de las elecciones generales, y en el PSOE lo descartan de plano.

Fuentes del equipo de campaña del Partido Popular en Aragón confirman que el presidente aragonés y aspirante del PP a la reelección contará con el apoyo del líder de su partido, Núñez Feijóo, y de una de sus presidentas con más tirón electoral, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ya visitó a Jorge Azcón en viaje oficial durante su etapa como alcalde de Zaragoza.

Por parte del PSOE de Pilar Alegría confirman que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá una presencia en la campaña electoral, probablemente, con más de un acto destacado en los quince días de carrera electoral.

Desde Vox confirman que la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, será prácticamente constante en la comunidad, como ya hiciera en las elecciones extremeñas, en las que el partido de extrema derecha casi duplicó sus resultados, a pesar de que su cartel electoral no era un gran conocido para el global de electores. De hecho, el líder de Vox estará ya en Teruel el próximo lunes para presentar a su candidato electoral, Alejandro Nolasco, que repite como cabeza de lista por segunda legislatura consecutiva.

En general, todos los partidos contarán en mayor o menor medida con sus representantes nacionales ya que las elecciones en Aragón se miden no solo en términos autonómicos, sino que servirán de nuevo termómetro de la sociedad española de cara al próximo ciclo electoral a escala nacional.

Las fechas clave de la campaña

Todavía faltan quince días para el inicio oficial de la campaña electoral, pero los partidos y los candidatos han apretado el acelerador con entrevistas en medios y multiplicando su presencia por las tres provincias aragonesas para no perder ni un solo día en una convocatoria electoral insólita, donde uno de los riesgos para los partidos es que la abstención crezca mucho en una comunidad ya tradicionalmente abstencionista. En Extremadura, la participación bajó un 10%. Si esto ocurre en Aragón, apenas irán a votar la mitad de los aragoneses que están llamados a hacerlo.

El inicio oficial de la campaña se producirá en la medianoche del jueves 22 al viernes 23 de enero, y se prolongará hasta el 6 de febrero. El sábado, 7 de febrero, será la jornada de reflexión, y el día 8 de febrero los aragoneses podrán elegir a sus representantes autonómicos. Después de abrir las urnas, habrá que esperar todavía casi un mes más, hasta el 3 de marzo, para la conformación de las Cortes de Aragón y la posterior formación del futuro Gobierno de Aragón.