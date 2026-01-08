El frío extremo se cuela en un instituto de Zaragoza: "Los alumnos van con más capas que una cebolla"

Aulas, edificios, despachos, salas. La ola de frío de los últimos días ha coincidido con la vuelta a la rutina y son varios los trabajadores que han denunciado sufrir gélidas temperaturas en sus lugares de trabajo. Entre ellos está David Rodríguez, un profesor de Formación Profesional (FP) del IES Virgen del Pilar de Zaragoza que critica haber estado a 6,5 grados en los talleres de FP, que es donde los estudiantes hacen prácticas. "Los alumnos van con más capas que una cebolla, y la seguridad brilla por su ausencia. Si estás pendiente del frío, no lo estás de la seguridad, y la ropa de abrigo te impide el movimiento y además no está homologada, por lo que se incumple la legislación", sostiene.

El docente expone que las frías temperaturas se sufren sobre todo en los talleres, que están en una zona distinta a la de las clases y que tienen unos cerramientos -de ventanas y puertas-"de los años 50". "No hay aislamiento de ningún tipo y la calefacción es ridícula", afirma, y agrega: "Los estudiantes tienen que hacer labores de precisión, pero intentar ajustar un tornillo tiritando... Es difícil".

Este miércoles, el termómetro que tienen en los talleres marcaba 6,5º, aunque el docente estima que podría ser alguno más al no estar homologado este instrumento. Con todo, asegura que la temperatura está por debajo de lo que indica la legislación. El Real Decreto 486/1997 establece que, para trabajos sedentarios, tiene que oscilar entre 17 y 27 grados, y en trabajos ligeros o de actividad física debe estar entre los 14 y los 25 grados. Este jueves por la mañana marcaba 8º.

El termómetro de los talleres de FP del Virgen del Pilar marca 8,1º a las 8.44 horas, este jueves. / Servicio Especial

Según Rodríguez, el origen del problema con las temperaturas está en que "no hay dinero para calefacción". "Y, como no lo hay, se reducen las horas de calefacción", añade para explicar que en el instituto, que es grande y antiguo, se imparten clases desde las 8.30 horas y hasta las 21.30 o 22.00 horas, ya que por la mañana están los estudiantes de Secundaria y, por las tardes, los de FP. Por eso, afirma que el "sufrimiento" del frío también es extensible a las aulas de ESO. "Ayer (este miércoles) a las 20.30 horas estábamos a 14 o 15 grados", apunta.

El profesor incide en que el problema está en que "falta dinero". "El Gobierno de Aragón tiene una partida presupuestaria para ESO y Bachillerato, y otra para FP. De ese dinero, que es para educar, para materiales, tenemos que retraer una parte importante para los gastos corrientes del edificio. Estamos quitando dinero de partidas que van para material para la luz, el agua y el gas", apunta.

Varios alumnos trabajan abrigados en el taller de FP del Virgen del Pilar. / Servicio Especial

Desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón indican que esta se trata de una situación "excepcional" al acabar de regresar de las vacaciones navideñas, dos semanas en las que los centros han estado cerrados, que además han coincidido con una ola de frío extraordinaria.

A ello añaden que en el servicio de FP de Educación no consta ninguna solicitud de libramiento extraordinario de gastos de funcionamiento para el IES Virgen del Pilar. Es decir, que no han recibido ninguna solicitud de dinero extra para cubrir los gastos de funcionamiento, según explican.

Remarcan además que el Ejecutivo de Jorge Azcón, cuando llegó al Gobierno, tuvo que inyectar hormigón en este centro y hacer micropilotajes de urgencia para reforzarlo porque "se hundía", lo que para la consejería de Tomasa Hernández es "uno de los mejores ejemplos de la falta de mantenimiento de la anterior administración educativa" (PSOE). También el profesor hace referencia a la "sima" que hace tres años se "tragaba" el instituto, y apunta que la DGA ha invertido dinero en cerramientos y ventanas, pero denuncia que "el edificio es del año 55" y que hay zonas como el salón de actos que no están en buenas condiciones.

Desde Educación explican que el departamento ha emprendido "un ambicioso plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses, con un inventario de centros y del estado de sus instalaciones". Según detallan, han acometido ya 98 intervenciones que resultaban "necesarias y urgentes", tanto de instalaciones térmicas y eléctricas como también de incendios, de combustibles, de ascensores, etc. Concretan que han invertido un millón de euros y sostienen que están abordando "el déficit estructural de mantenimiento de décadas".

A ello añaden que en los últimos años han invertido 3,6 millones en actuaciones de eficiencia energética -reparaciones y sustituciones de cubiertas, reforma de calderas, etc.- de los que 1 millón se ha destinado a actuaciones relacionadas con la mejora de la calefacción de los centros educativos. Según indican, ya se ha actuado o se dispone de proyecto para 25 centros educativos.