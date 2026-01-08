El Grupo Aramón cierra una Navidad de récord con cerca de 220.000 esquiadores en sus pistas

El Grupo Aramón hace un balance muy positivo de unas Navidades que han sido de récord, con cerca de 220.000 esquiadores en sus pistas que han hecho 218.148 usos de las pistas, uno de los mejores resultados de los últimos años. Durante las dos últimas semanas, Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares han ofrecido alrededor de 200 kilómetros esquiables, duplicando su dominio respecto a la temporada pasada.

Durante estas fechas, las estaciones del Grupo han disfrutado de excelentes condiciones de nieve y tiempo estable, lo que ha permitido que esquiadores y visitantes hayan podido vivir plenamente la experiencia en montaña.

La estación de Cerler ha ofrecido más de 60 kilómetros esquiables, el mejor registro al inicio del periodo navideño de los últimos años, con la apertura del restaurante El Bosque, la zona de Ampriu Park y el 100% de los remontes en funcionamiento. Por su parte, Formigal-Panticosa ha abierto todos los días superando los 100 kilómetros esquiables, con más de un centenar de pistas y todos los remontes operativos, a lo que se ha sumado la apertura de Las Mugas y La Glera, cifras que sitúan a la estación ante su segundo mejor registro histórico en Navidad, según ha comunicado el grupo.

Estación turolense de Javalambra, la semana pasada. / ARAMÓN

Las estaciones turolenses, Javalambre y Valdelinares, también han vivido unas Navidades muy positivas, alcanzando su mejor registro histórico de kilómetros esquiables durante este periodo.

Impacto económico y dinamización de los valles

El elevado nivel de ocupación registrado durante las Navidades pone de manifiesto el impacto del turismo de nieve en el territorio. "La actividad generada en las estaciones ha contribuido de forma significativa a la dinamización económica de los valles en los que opera el grupo, reforzando la actividad en los servicios turísticos", han añadido.

La programación navideña ha incluido una amplia agenda de actividades y eventos para todos los públicos, entre los que han destacado la visita de Papá Noel y los Reyes Magos, así como los tradicionales descensos de antorchas en Cerler y Formigal-Panticosa, donde centenares de esquiadores protagonizaron una espectacular bajada nocturna que iluminó las estaciones en una noche mágica.

En Javalambre, la Navidad ha estado especialmente enfocada al público familiar, con animaciones infantiles en las pistas de trineos, que han incluido juegos, carreras y actividades pensadas para los más pequeños. Por su parte, Valdelinares despidió el año con las tradicionales Campanadas en Altura, acompañadas de música en directo en las terrazas de Sabina y La Cabaña 1.900, ofreciendo una forma diferente de celebrar la llegada del nuevo año en la montaña.

Presentación de las campanadas de Mediaset en Formigal / FABIÁN SIMÓN

El 31 de diciembre, Marchica se convirtió en el epicentro de la Nochevieja en la nieve, reuniendo a miles de asistentes con motivo de la retransmisión en directo de las Campanadas de Mediaset, presentadas por Sandra Barneda y Xuso Jones, que llevaron la magia de la montaña y la nieve a los hogares de Telecinco y Cuatro.

Durante esa misma tarde, Marchica acogió sesiones de Carlos Jean y Luc Loren y, tras las campanadas, la música continuó en Formigal con la apertura de M Big Room. La Nochevieja también tuvo un papel destacado en Cerler, donde el après-ski Remáscaro celebró una cita especial con la sesión del DJ Alex Curreya.

Programación para este fin de semana

Ante la previsión de nuevas nevadas se espera un fin de semana con muy buenas condiciones de nieve. Además, el après-ski volverá a ser uno de los grandes protagonistas en las estaciones del Grupo Aramón, con una completa programación musical. En Formigal-Panticosa, Marchica acogerá el viernes la celebración de Sweet Pyrenne, mientras que el sábado será el turno de DJ Lomas, que animará la tarde con una sesión marcada por el ritmo y el buen ambiente. Además, las terrazas de la estación ofrecerán una variada programación musical: el sábado, El Iglú contará con la sesión de Xune, Cabaña Izas con Alex Tena y M The Club con Maik Man. El domingo, la música continuará en El Iglú con Le Villain y en la Terraza Sarrios con Arkaitz Rosales.

En la estación de Cerler, el après-ski Remáscaro ofrecerá sesiones especiales durante el fin de semana, con Suel el viernes y Quike AV el sábado. Por su parte, Valdelinares también se sumará a la programación musical el sábado con la sesión de Topo, completando una propuesta de ocio que refuerza la combinación de deporte, música y experiencias para todos los públicos que caracteriza al Grupo Aramón.