Irene Montero, Ione Belarra y Santiago Abascal en Aragón: estas son las fechas de las primeras visitas de los líderes nacionales para el 8F

La campaña electoral para el 8F en Aragón comienza oficialmente el próximo 23 de enero, pero los líderes nacionales de los partidos que se la juegan en Aragón han confirmado su presencia intensa y adelantarán, con distintos actos y de forma oficiosa, el inicio de esta carrera electoral que tendrá un gran impacto a nivel nacional. Este mismo fin de semana, todos los partidos políticos preparan actos de relevancia. Además, tanto Podemos como Vox traerán ya a sus líderes entre el domingo y el lunes.

Así lo han confirmado fuentes de la formación morada este jueves, que han anunciado el primer acto de precampaña con su líder, Ione Belarra, y su europarlamentaria y exministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas acompañarán a su candidata a las elecciones autonómicas anticipadas de Aragón, María Goicoechea, y la excoordinadora del partido y exdirectora general, Marta de Santos, en un evento también con Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, partido con el que los morados concurren en coalición en estas elecciones.

Con el lema 'Por un Aragón sin corrupción ni especulación: defendamos el Maestrazgo", Podemos Aragón cita a su militancia y simpatizantes a un acto este domingo, a las 11.30 horas, en el centro cívico Almozara. Será el primer gran acto del partido después de la convocatoria electoral en la comunidad autónoma, y en el que se recuperan a figuras como De Santos, que se había desvinculado de la primera línea en los últimos meses.

Nolasco, Abascal y Morón, en el mitin del presidente de Vox, hace unas semanas en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Abascal presenta las candidaturas de Vox desde Teruel

Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, presentará las candidaturas de la formación de extrema derecha este lunes, desde Teruel.

El acto de precampaña se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital turolense a partir de las 18.30 horas y lo protagonizarán Abascal y el cabeza de lista por Teruel y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Además, también estarán en el acto los líderes por las circunscripciones de Huesca y Zaragoza, David Arranz y Santiago Morón, respectivamente.

La extrema derecha intentará dar una demostración de fuerza inicial en la capital turolense, donde sus votos son claves para crecer en Aragón y arañar escaños.

Además, desde el Partido Popular y el PSOE también previstos grandes actos este fin de semana, aunque sin presencia todavía de líderes nacionales. La campaña empieza oficialmente el día 23, pero los partidos ya están en marcha.