Esta es la lista completa de Se Acabó la Fiesta para las elecciones en Aragón: 'Alvise' ficha al exconcejal de Cs que dimitió por una presunta agresión sexual

El partido Se Acabó la Fiesta (SALF), del agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez se presenta por primera vez a unas elecciones autonómicas en España, después de estrenarse como partido en las elecciones Europeas de 2024 y conseguir representación en el Parlamento comunitario. Desde entonces, hace apenas año y medio, las causas judiciales pendientes se acumulan para este partido de extrema derecha, tanto por presunta financiación irregular del partido como por supuesto acoso a algunos de sus eurodiputados.

Es la primera vez que la formación ultra concurre a unas elecciones en Aragón y este miércoles se confirmaron sus candidaturas, por sopresa, ya que el partido no había comunicado su intención de presentarse a las elecciones anticipadas del 8 de febrero.

María Cristina Falcón Aldana, será la cabeza de lista del partido por Zaragoza. Según figura en sus redes sociales, ha sido doce años profesora de inglés en un colegio, del que actualmente es profesora.

Le siguen en la candidatura por Zaragoza Óscar Mallor, María Dolores Grau, Sergio Manuel Navarro, Yesica Marcuello, Lorenzo Gastón, Lorena Hernández, Iván Sicilia, Tania Cerón, Jesús Hernández, María Isabel Chups, Miguel Ángel Almarcegui, María del Carmen Larrarte, José MAría Lobera, Dalidad Esther Díaz, Jhon Steven Gómez, Olga Zaldívar, Antonio González, Vanesa Barón, Sergio Magallón, Victoria Sánchez (independiente), Enrique Cortés Joven, Jessica Lorente, Santiago Cerdán, Remedios Marta Aroca, David Pradas, Alella Murugarren, Iván Manuel López, Iracema Sebastián Correia, Víctor León, Ana Isabel Traid, Artemio Marín, PIlar Isabel Almarcegui (independiente), Francisco Jordán de Urriés y Sandra Albericio.

En Huesca, lidera la candidatura Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y coordinador del máster universitario en Ingeniería Electrónica.

Le siguen en la candidatura Elena Pérez Sanz, Pablo Mesado, Esther Muñoz, Luis Fernando Canelo, Zaskia Soler, Manuel José Paz Natalia Soboleva (indep.), José Luis Barnés, María Inmaculada Barrio, José Latre, María de la Asunción de Guerrero, Antonio del Pago, Ana María del Castillo, Daniel Vega, María Elena Ceballos, Pablo Soláns y Milagros María Zarrán.

El cabeza de lista más polémico es el turolense Carlos Aranda Anquela. Natural de Teruel, árbitro de fútbol de Tercera División con más de 24 años de experiencia, se define en sus redes sociales como "apasionado por el protocolo y la comunicación institucional". Pero es su trayectoria política la que refleja que su paso por otros partidos fue polémica. En la legislatura de 2019, fue concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Teruel, pero acabó renunciando al cargo tras ser acusado de una presunta agresión sexual a un joven de 21 años. También fue expulsado de su partido. Finalmente, la Audiencia Provincia archivó la causa.

Le siguen en la candidatura María Pilar Gimeno, Julio Latorre, María Elena Valle, Germán Mojica Vicente, Olga Sánchez, Ricardo Lorente, Patricia Felipe, Carlos Ramírez, Sofía Benavente, Juan Vicente Ferriz, Anastasia Prischep, José Muñoz y Silvia Muñoz.