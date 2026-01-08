La lista de espera de la discapacidad en Aragón, en mínimos históricos: aún hay casi 6.000 personas esperando

Los datos recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales entre enero y diciembre de 2025 apuntan un aumento del número de personas que han recibido su reconocimiento de grado respecto al año 2024 -un 10,93% más- y una reducción de más del 42% en la lista de espera para obtenerlo. En concreto, a 31 de diciembre de 2025, el número de aragoneses que tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% es de 84.011 personas, 500 más que en noviembre; de ellas, 7.743 han recibido su resolución en los últimos doce meses.

En la actualidad hay 5.851 aragoneses a la espera de recibir su grado de discapacidad, la menor cifra desde que hay datos al respecto, en diciembre de 2023, momento en el que había 9.827 aragoneses a la espera. En concreto, el máximo registrado en esta lista de espera data de julio de 2024, cuando se contabilizaron 12.508 solicitudes sin valorar.

Publicado el dato a diciembre de 2025, se confirma una minoración total de la lista de espera desde ese registro máximo al actual del 53,44%; a lo largo de 2025, de enero a diciembre, las solicitudes pendientes se han reducido en un 42,41%.

En todo 2025 se han realizado en Aragón un total de 19.510 valoraciones de la discapacidad: desde que hay datos, en diciembre de 2023, suman 35.985 resoluciones emitidas.

Los cuatro equipos de valoración de discapacidad que operan en Aragón y que realizan el reconocimiento de grado los forman profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales y también personal administrativo, todos ellos personal propio del IASS y contratados a lo largo de 2026. Uno de estos equipos ha sido prorrogado hasta noviembre; otro está contratado hasta junio y dedicado exclusivamente a minorar la lista de espera y los otros dos equipos de valoradores cuentan con contrato hasta el próximo mayo.

Desde el IASS han destacado el "compromiso y la profesionalidad de estos equipos", tanto de los administrativos como de los propios valoradores, cuyo trabajo ha permitido dar respuesta tanto al aumento sostenido de solicitudes, con una media de entrada de 1.200 expedientes nuevos al mes en 2025, como en lo relacionado con la digitalización de expedientes que se ha llevado a cabo estos dos últimos dos años.