La reacción de los partidos de Aragón al acuerdo del PSOE y ERC: "Solo pedimos lo que aparece en nuestro Estatuto"

El debate de la reforma del sistema de financiación en Aragón ha vuelto a la política aragonesa en plena precampaña electoral con el pacto firmado entre el PSOE y ERC. Los partidos aragonesistas, Chunta Aragonesista y el PAR, han denunciado el acuerdo catalán y han reivindicado el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón en su relación bilateral y financiera con el Estado, como ha hecho también el PSOE aragonés.

Desde Chunta Aragonesista, su candidato a la Presidencia, Jorge Pueyo, ha avanzado que rechazarán "cualquier propuesta de financiación que contemple un trato singular para Cataluña si no contempla las singularidades financieras de Aragón, que por derecho tenemos reconocidas en nuestro Estatuto". Y reclaman activar las relaciones bilaterales que prevé el Estatuto, como "el acuerdo bilateral económico-financiero que recoge el artículo 108 de nuestro Estatuto, un convenio que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE llevan 30 años ignorando", y la creación de la Agencia Tributaria aragonesa, "que permitiría canalizar en Aragón un acuerdo similar al de Cataluña".

El líder del PAR, Alberto Izquierdo, en una imagen de archivo. / JAIME GALINDO

El candidato y portavoz parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, ha pedido que Aragón "se rebele de una vez por todas, que pida esa Hacienda Foral, que explote su autogobierno, que hable del artículo 108 del Estatuto de Autonomía y que se ponga a trabajar ya en gestionar nuestros propios recursos". Asimismo, ha dicho que "no podemos permitir más que Cataluña y el País Vasco nos sigan robando". Y se ha preguntado irónicamente si tienes que ir a la cárcel para que te reciba el presidente del Gobierno para hablar de financiación. "¿Tienes que intentar destruir España para que el presidente del Gobierno te reciba y te haga caso?", se ha cuestionado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha considerado que la reunión de Sánchez con Junqueras es la "escenificación de una cesión más al separatismo catalán que odia a España y busca extraer todos los recursos posibles de la caja común para privilegiar a Cataluña en detrimento de la igualdad y de los servicios que merecemos todos los españoles".

También la coalición Teruel Existe y Aragón Existe ha expresado su rechazo al acuerdo. El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes, Tomás Guitarte, candidato electoral, ha manifestado que "rechazamos de plano que se aplique el principio de ordinalidad, que significa que se dé más financiación a los territorios más ricos".

Tomás Guitarte será el cabeza de cartel de nuevo en Aragón. / TERUEL EXISTE

"En este sistema no se tienen en cuenta cuestiones como la despoblación, la orografía o la dispersión del hábitat, que condicionan los costes reales que tienen la prestación de los servicios. Actualmente la financiación que se recibe no permite cubrir esos costes en condiciones de calidad equivalente al resto del Estado por lo que es evidente que hay una discriminación con los aragoneses", ha denunciado.

Para el candidato de Teruel Existe, "primero deben saldarse las cuentas de los déficits históricos con territorios como Teruel y Aragón en general". Si no, ha denunciado, "nos iremos quedando cada vez más atrás y cada vez resultaremos más perjudicados".

Guitarte ha criticado además que "se nos quiera hacer tragar que ahora lo progresista es defender un sistema de financiación singular con Cataluña, que lo que hace es concederle privilegios que van en contra del principio de igualdad y solidaridad, que son los valores verdaderamente progresistas". "Esto no es progresista ni socialista, es un chantaje puro y duro, que además los independentistas no se preocupan ni de ocultar", ha criticado Guitarte.

Los tres primeros de IU por Zaragoza, Marta Abengochea, Álvaro Sanz y Marga Deyá. / JAIME GALINDO

"No responde a los criterios de equidad y solidaridad", denuncia IU

Desde la izquierda, la candidata electoral de IU Aragón, Marta Abengochea, ha lamentado que el principio de ordinalidad "no responde a esos criterios de equidad y solidaridad interterritorial" y ha reclamado que, cualquier acuerdo de financiación se base en "cubrir el coste real de los servicios y garantizar una financiación adecuada de los servicios públicos, de manera que todas las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones".

Con todo, ha subrayado que "todavía deben conocerse los detalles del acuerdo y este deberá ser votado en el Congreso". Y ha añadido que "lo que no consideramos correcto es reclamar una financiación más justa al Estado mientras se practica, sin ningún pudor, el dumping fiscal entre comunidades autónomas". "Si realmente se quiere proteger a la población aragonesa, debemos ser responsables con nuestra propia fiscalidad y mostrar voluntad de alcanzar acuerdos sobre una financiación autonómica basada en la equidad, en la cobertura suficiente de los servicios públicos y en el mecanismo de solidaridad interterritorial, que no puede quedar debilitado por ningún nuevo pacto", ha defendido Abengochea.