Sijena Sí exige el cese del director del MNAC por no devolver las pinturas: "Su actitud de resistencia se aproxima a una desobediencia"

La plataforma Sijena Sí ha pedido la destitución del actual director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, al que considera "el máximo responsable" de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena a su emplazamiento original. La entidad alerta de que su actitud de resistencia al cumplimiento de una resolución firme "se aproxima a una desobediencia que podría llegar a tener consecuencias en el ámbito penal".

De este modo, en un comunicado han pedido "el cese inmediato de todas las maniobras dilatorias" por parte del MNAC; la ejecución íntegra y efectiva de la sentencia; la expulsión del Museo del Consejo Internacional de Museos por el "reiterado incumplimiento" de su código deontológico; y la destitución de su director, que "debe cumplir la sentencia y no mirar hacia otro lado".

El portavoz de la Plataforma, Juan Yzuel, ha indicado que desde que se ordenó el cumplimiento de la sentencia, contra la que ya no hay ningún tipo de recurso, "todo el mundo ha estado poniéndose en fila y pasándose la patata caliente de unos a otros". Y creen que existe un responsable directo. "El que no puede de ninguna manera dejar de cumplir la sentencia es el director del MNAC, porque es el museo el que es acusado en esta sentencia y hay que cambiar a esa persona", ha añadido.

Yzuel ha recordado que, en 2026, coinciden dos cuestiones, en octubre se cumplirán 90 años del expolio de las pinturas murales de Sijena y, además, se conmemorarán diez años de la sentencia inicial que reconoció su titularidad. Sin embargo, consideran que ahora el MNAC "sostiene que el traslado de las pinturas entrañaría un grave riesgo para su conservación" y "recurre a nuevas maniobras con el objetivo de dilatar e impedir la ejecución de la sentencia", ha lamentado. "Si paramos de pedalear esto no avanza, llevamos más de medio año en el que no han parado de estar poniendo peros y dificultades"", ha remarcado.

La Plataforma ha argumentado que "las pinturas mulares han sido sometidas, desde 1936, a al menos 20 operaciones documentadas de arranque, traslado, desmontaje, montaje y reinstalación" que "invalidan cualquier argumento que pretenda presentar el traslado como una operación excepcional o técnicamente inviable".

La entidad detalla que el primer gran traslado se produjo en los años 70 cuando se desmontaron varios plafones del intradós de los arcos para mandarlos a la exposición Masterpieces of Fifty Centuries del Metropolitan Museum en la ciudad de Nueva York. También recuerdan el traslado de un arco entero en 1994 a Londres para mostrarlo en la Hayward Art Gallery.

Desde Sijena Sí agregan que "la parte condenada parece buscar de forma extemporánea y desesperada la intervención de terceros ajenos al proceso para eludir o dilatar el cumplimiento de una sentencia firme" y que "la sentencia condenatoria no otorga al MNAC facultad alguna para condicionar el destino final de las pinturas murales, ha sido condenado exclusivamente al traslado y entrega de las obras que mantiene en depósito".

Además, insisten en que el centro catalán carece de legitimidad para fijar criterios de ejecución o influir en la composición de órganos encargados de garantizar el cumplimiento judicial. "Esta actuación reproduce estrategias ya empleadas con anterioridad, cuando se intentó constituir una comisión en la fase inicial de ejecución en la que el Gobierno de Aragón quedaba en clara minoría y se pretendía someter a votación el propio cumplimiento de la sentencia", evidencian.