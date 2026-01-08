Teka pone cifras a los despidos en su fábrica de Zaragoza: "No es la solución a esta situación"

Teka ya ha comunicado a los sindicatos las cifras concretas del ere que la empresa de electrodomésticos plantea en toda España, donde tiene 574 trabajadores en nómina. Concretamente, los despidos afectarían a 99 trabajadores, 26 de ellos en Zaragoza, en una planta en la que Teka Industrial tiene contratados a 222 personas. Es decir, si se cierra el acuerdo tendrían que dejar la compañía más del 10%.

El enclave más afectado sería el de Santander, con 47 despidos, con Zaragoza en segunda posición y Alcalá, con 22 despidos, en tercera. Además, también habría cuatro personas afectadas en las oficinas centrales de Teka. En total, pues, la empresa reduciría su plantilla en un 17%, aunque la negociación por el ere ha dado comienzo este mismo jueves tras posponerse a después de Reyes a petición de algunos sindicatos.

El despido colectivo fue anunciado el pasado 24 de noviembre. En un principio hubo cierta confusión, ya que la versión de UGT daba a entender que el despido afectaría a esas 574 personas, que es la plantilla total, algo que fue desmentido a las pocas horas. En el caso de Zaragoza, esa hipótesis suponía el cierre de la planta.

"Tendremos que analizar la documentación con mucho detenimiento, para comprobar si las causas que argumentan son ciertas y, sobre todo, si las propuestas sirven para dar viabilidad a la empresa", reza el comunicado de la parte sindical, que asegura que está "en contra" de cualquier despido: "No es la solución a esta situación". Asimismo, los sindicatos alegan que han rechazado conocer ningún listado provisional "con nombres y apellidos", ya que dice que solo sirven para "dificultar la negociación colectiva y preocupar innecesariamente a las personas trabajadoras".

"Aquí toda la plantilla nos jugamos nuestro futuro. No se trata solo de discutir las condiciones de salida, sino que también debe de elaborarse un plan de viabilidad que de visibilidad al resto de la plantilla y no tener que hablar nunca más de estas medidas", agregan. Por todo ello, desde la parte social piden a la plantilla "unidad y compromiso" y mantener "la serenidad sin prisas", con el objetivo de evitar que las salidas sean "traumáticas".