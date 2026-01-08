Los tractores vuelven a las calles en Zaragoza: atascos y retenciones en los alrededores de Plaza

Los agricultores independientes de Aragón agrupados en Aega han entrado de nuevo con sus tractores en el área de Zaragoza para protestar contra el tratado Mercosur que se firma esta semana en Bruselas. Varios vehículos están provocando atascos y retenciones desde hace unas horas en la Z-40, cerca de Plaza, y también en la carretera del aeropuerto.

Su trayectoria terminará en el centro de la ciudad, adonde se van a dirigir escoltados para entregar su escrito de protesta a Delegación de Gobierno.

En imágenes | Atascos en los alrededores de Plaza por un protesta de agricultores por el acuerdo del Mercosur / Jaime Galindo

La Guardia Civil, con un despliegue que denuncian los protestantes como "excesivo", ha impedido cortes en la circulación, pero se registran retenciones en el entorno del aeropuerto. "No entendemos que no nos dejen circular cuando en otras ocasiones pasan más tractores por aquí", ha lamentado Francisco Latorre portavoz de la entidad.

Los agricultores se han mostrado sorprendidos e indignados por el control policial. "Ni cuando viene el rey a Zaragoza hacen semejante despliegue de seguridad", ha lamentado el agricultor turolense Emilio Conesa. En su opinión desde el Gobierno de España están tratando de "paralizar las protestas del sector primario".

Hasta el centro de la ciudad, escoltados, bajará un tractor junto a varios coches de los agricultores presentes en la protesta. Según ha podido saber este diario, deberán dejar el tractor y los vehículos en el parque de Manacaz y en el Puente de Santiago. Seguidamente, se trasladarán caminando hasta Delegación.

