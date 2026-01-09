Aragón recibirá 630 millones más si se aprueba el nuevo modelo de financiación

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sido el encargado de explicar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica para Aragón presentado este viernes por la ministra Montero.

Según ha explicado Beltrán, Aragón recibirá con este nuevo modelo 630 millones más, pero no ha concretado si la situación de la comunidad mejora o no respecto a otras comunidades autónomas.

El incremento de ingresos sería de un 10% más, teniendo en cuenta las aportaciones directas del Estado y el incremento en las transferencias de impuestos como el IVA y el IRPF, que crece en algo más de un 5% en cada caso.

Beltrán ha defendido que es un nuevo sistema “equitativo” en el que todas las comunidades autónomas salen ganando. En concreto, respecto a Aragón, ha asegurado que se tienen en cuenta los criterios de “población y dispersión”, pero no específicamente el de despoblación.

Con esta financiación extra, ha añadido Beltrán, Aragón cubriría prácticamente el presupuesto total de Bienestar Social, el 40% de Educación o el 20% de Sanidad. Evitando entrar en cualquier polémica, ha expresado que “no encuentra motivos para que otros partidos no aprueben este modelo”, que considera que beneficia a todas las comunidades.

Está por conocerse cuánto peso ganaría o perdería Aragón respecto al conjunto de comunidades en este nuevo modelo. Esos datos, ha asegurado Beltrán, todavía no se han dado a conocer por parte del Ministerio de Hacienda.

Alegría: "A Aragón le van a llegar más recursos"

Por su parte, la candidata socialista al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que con el nuevo modelo de financiación autonómica "a Aragón le van a llegar más recursos, más fondos, que lo que nos van a permitir es mejorar nuestro estado de bienestar. A partir de ahí, con estos datos y con esta realidad, evidentemente vamos a escuchar y van a aparecer esas voces de aquellos que van a jugar a la política de la confrontación y el enfrentamiento”, ha dicho.

Ha defendido que estos recursos se tendrían que "usar para mejorar nuestro estado del bienestar, la educación y sanidad pública y en general para las políticas públicas en cuestiones como la discapacidad", ha añadido. "Frente a esto, Azcón en lugar de destinar estos fondos para mejorar la calidad de nuestra sanidad o educación públicas, los destina a abrir las puertas a un nuevo hospital privado o a concertar el bachillerato”, ha dicho.