La Aemet activa la alerta naranja por nevadas en Aragón por la llegada de la borrasca Goretti: 20 centímetros de nieve en el Pirineo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este viernes en Aragón el aviso naranja por nevadas en el Pirineo oscense, que entrará en vigor a partir del mediodía, así como aviso amarillo por fuertes rachas de viento en toda la comunidad. La situación de inestabilidad se prolongará durante el fin de semana, con especial incidencia en las zonas de montaña debido a la entrada de la borrasca Goretti.

Según informa la AEMET, en el Pirineo se podrán acumular hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente en la zona más occidental y por encima de los 1.000 o 1.200 metros de altitud, donde no se descarta la presencia de ventisca. El aviso naranja por nevadas también continuará activo durante este sábado 10 de diciembre.

Frío, nieve y viento

A lo largo de este fin de semana, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, en todo Aragón predominarán el viento, el frío y la nieve, aunque con temperaturas muy por encima de la semana pasada cuando la comunidad vio como los termómetros se desplomaban.

Este viernes, las temperaturas variarán notablemente según la zona de Aragón. En Zaragoza se prevén máximas de 13 ºC, mientras que en Teruel y Huesca oscilarán entre 6 y 7 ºC. En el Pirineo aragonés, localidades como Torla-Ordesa registrarán apenas 2 ºC. Lo que más destaca son las fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar 63 km/h en la capital aragonesa, mientras que en Alcañiz se esperan rachas máximas de hasta 76 km/h.

El sábado, las temperaturas descenderán de manera notable. En Zaragoza se prevén máximas de 7 ºC, mientras que en Teruel oscilarán entre 2 y 3 ºC. Las temperaturas más bajas se registrarán en Huesca, con -1 ºC en Benasque. Las rachas de viento también variarán: en Zaragoza y Teruel bajarán a 25 km/h, mientras que en Huesca se mantendrán un poco más elevadas, con máximas previstas de 39 km/h.

El domingo, 11 de enero, la situación mejora. No se esperan grandes rachas de viento, y las temperaturas de la comunidad se situarán en torno a 0 ºC de mínima, con máximas que oscilarán entre 10 y 13 ºC.

En cuanto a la nieve la veremos solo por el Pirineo Aragonés y los lugares donde hay un cien por cien de posibilidades durante estos días son: Jaca, Torla-Ordesa, Ainsa y Benasque. Mientras que en Huesca se prevee un 25% de posibilidades.

337 quitanieves para Aragón y Cataluña

Ante este escenario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado los medios necesarios para hacer frente a las nevadas previstas tanto en Aragón como en Cataluña durante este viernes y sábado. En total, el Ministerio dispone de 337 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 49.760 toneladas de fundentes para hacer frente al temporal.

Además, se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las precauciones en carretera, recomendando a los conductores consultar la información actualizada y las recomendaciones oficiales a través de los canales del propio Ministerio, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la AEMET.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Vialidad Invernal, cuyo objetivo es mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las mejores condiciones posibles de seguridad y circulación durante los meses de invierno. En la campaña 2025-2026, activa entre noviembre y abril, el Ministerio cuenta con 1.486 equipos quitanieves, más de 254.000 toneladas de fundentes y unos 3.600 trabajadores para garantizar la movilidad ante episodios de nieve y hielo.