Azcón asegura que las pinturas de Sijena "estarán dentro de muy poco donde les corresponde"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes en la presentación de un nuevo alfarje recreado de los originales que embellecían la Sala Capitular del Monasterío de Sijena. En este acto, ha afirmado que “dentro de muy poco las pinturas murales de Sijena estarán donde les corresponde”.

Se ha presentado el cuarto alfarje, de los doce que existieron en la Sala Capitular, que han recreado en esta iniciativa realizada por Juan Naya y su equipo, en el marco del proyecto ‘Sigena Mágica’. Un equipo de seis artesanos, dirigidos por el maestro Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, ha trabajado durante más de un año en este artesonado. A través de este trabajo y de la tecnología “podemos ver el rigor histórico y podemos imaginar el sentido que tuvo y que tiene”, ha indicado el presidente, para reconocer el trabajo de Juan Naya y su equipo.

El presidente ha recordado que el Monasterio de Sijena es un símbolo de Aragón, que representa “nuestra historia, nuestra identidad y nuestra capacidad de preservar lo que nos define como pueblo”. Fue panteón real, sede del Archivo de la Corona de Aragón y una de las joyas del arte europeo del siglo XIII. “Sus pinturas murales son el alma de este edificio y solo en su contexto original pueden recuperar todo su sentido y esplendor”, ha aseverado Azcón.

Por ello, “cuando la justicia habla, todo lo demás tiene que callar, las sentencias han reconocido que las pinturas murales son de los aragoneses”, ha aseverado. Azcón ha llamado a cumplir la ley y respetar el valor integral del patrimonio. En esta causa “a las autoridades del MNAC y la Generalitat les queremos pedir que reflexionen sobre el trabajo que están haciendo y la palabra que nos dieron, porque no está sucediendo. Deberían reflexionar y debería colaborar en lo que finalmente va a ocurrir”.

Sigena Mágica

Se podrá ver el artesonado en la sala de los dormitorios hasta el día 25 de enero. La presentación del alfarje se ha celebrado en la antigua nave de los dormitorios, donde se exponen las obras de arte recuperadas del monasterio y que este año, desde la reapertura de la exposición el 29 de marzo, han visitado un total de 8.411 personas.