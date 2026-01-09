CHA y Teruel Existe rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica: "No resuelve el déficit de Aragón"

Los candidatos de Teruel Existe y CHA a las elecciones del 8F rechazan el nuevo modelo de financiación propuesto por Montero. Por su parte, Jorge Pueyo (CHA), expresó que votarán en contra "de cualquier propuesta de financiación singular para Cataluña si no contemplan las singularidades financieras de Aragón, que por derecho tenemos reconocidas en nuestro Estatuto".

"No aceptaremos un modelo que excluya a Aragón porque destruiría nuestra sanidad, nuestra educación y todos los servicios públicos y, dado que este nos excluye, votaremos en contra", ha expresado. "Además, sobre el principio de ordinalidad, hay que recordar que Aragón ha venido defendiendo una postura contraria, pactada por unanimidad en el dictamen de las Cortes de Aragón de 2018, en el que consideramos que la solidaridad debe estar por encima de la ordinalidad", recordó.

La coalición Existe, que integra a Teruel Existe y Aragón Existe, ha manifestado que el nuevo modelo de financiación "no resuelve el déficit de financiación que sufre Aragón, y que venimos padeciendo de manera histórica", ha expresado Tomás Guitarte, actual portavoz del grupo Aragón-Teruel Existe en las Cortes y candidato electoral.

"Para crear un modelo de financiación justo y progresista es necesario hacer un cambio de raíz del modelo actual", ha reclamado Guitarte, denunciando que la propuesta de Hacienda hace que "los ricos se hagan cada vez más ricos por simples motivos políticos".