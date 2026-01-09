La ciberseguridad hecha en Huesca salta a la élite mundial: la estadounidense ThreatModeler compra IriusRisk

Una tecnológica nacida en Walqa cambia de manos para jugar en la primera división global de la ciberseguridad. La estadounidense ThreatModeler ha cerrado la adquisición de la oscense IriusRisk, una operación que reconoce el rápido crecimiento y la calidad técnica de la firma aragonesa y que da lugar a un nuevo líder mundial en el modelado de amenazas para el desarrollo de software. El movimiento cuenta, además, con el respaldo del fondo de capital crecimiento Invictus Growth Partners, que pasa a ser propietario mayoritario de la entidad combinada.

La compra no es solo una transacción corporativa. Supone la constatación de que la tecnología desarrollada desde el Parque Tecnológico Walqa se ha convertido en un activo estratégico para el mercado estadounidense. ThreatModeler, especializada en modelado de amenazas impulsado por inteligencia artificial, incorpora a su plataforma el mayor conjunto de datos propios de la industria y la comunidad de usuarios más activa del sector que ha construido IriusRisk. La suma crea una herramienta con ambición de estándar global para integrar la seguridad “desde el diseño” en el ciclo de vida del software.

Multiplicar por diez la productividad en seguridad

Detrás de la operación hay también un recorrido inversor que explica el desenlace. El crecimiento de IriusRisk ha estado acompañado desde fases tempranas por fondos como Swanlaab, JME Ventures, Bright Pixel e Inveready, que ayudaron a escalar la tecnología y a posicionarla como referente internacional antes de su integración en un grupo de mayor tamaño.

La nueva compañía aspira a liderar un mercado de seguridad de aplicaciones valorado en unos 30.000 millones de dólares. Según las cifras que manejan los socios de la operación, la plataforma resultante permitirá a las empresas multiplicar por diez la productividad en seguridad y reducir costes hasta un 50% en el primer año.

Para el ecosistema tecnológico español, la adquisición supone un hito. Se trata de una exit industrial, es decir, una venta de una empresa a un grupo del mismo sector que integra su tecnología y permite la salida de fundadores e inversores. De esta forma, consolida a Walqa como vivero de tecnología exportable y sitúa a IriusRisk -ahora integrada en el grupo norteamericano- como pieza clave de una estrategia global en ciberseguridad.