La economía aragonesa modera el paso, pero mantiene un buen ritmo de crecimiento en el tercer trimestre de 2025

La economía aragonesa entró en el tercer trimestre de 2025 con una marcha algo menos vibrante, aunque todavía sólida. El Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,4% respecto al trimestre anterior, cuatro décimas menos que en primavera y dos décimas por debajo del promedio nacional. En tasa interanual, el crecimiento se situó en el 2,6%, dos décimas menos que en el conjunto de España (2,8%), aunque lejos del 3,3% del trimestre previo.

Así lo recoge el último Boletín Trimestral de Coyuntura (número 91), publicado este viernes por el Ejectuvio autonómico a partir de las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística. Los indicadores parciales disponibles para el cuarto trimestre de 2025 sugieren que la economía española y aragonesa siguen creciendo a buen ritmo, por lo que las perspectivas de crecimiento son similares a las del tercer trimestre, en un contexto de fuerte incertidumbre y desaceleración global.

El enfriamiento no vino por dentro, sino por fuera. La demanda externa volvió a restar, mientras el consumo privado recuperó protagonismo. El gasto de los hogares creció un 3,7% anual, siete décimas más que en primavera y por encima de la media nacional, en un contexto de mejora del empleo y de aumento de la renta disponible.

También el consumo público aceleró ligeramente. El verdadero motor, sin embargo, fue la inversión. La construcción se disparó un 11,9% interanual y la inversión en maquinaria y bienes de equipo alcanzó un 13,6%, reflejo de un ciclo inversor todavía muy activo en la comunidad.

Crecimiento por sectores

Desde la óptica de la oferta, la foto es más desigual. La construcción volvió a ganar tracción, con un avance del 7% anual, por encima del conjunto de España. La industria manufacturera creció un 3,8%, menos que en el trimestre previo pero aún mejor que la media nacional. En cambio, los servicios desaceleraron hasta el 2,9% y la agricultura acentuó su retroceso, con una caída del 2,7% interanual, lastrada por factores climáticos y de mercado.

El mercado laboral mantuvo un tono favorable, aunque con matices. El empleo aumentó un 1,8% interanual y la población activa repuntó con fuerza tras el bache de primavera. El resultado fue un leve aumento del número de parados, hasta situar la tasa de paro en el 8,5%, todavía dos puntos por debajo de la media española. La afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado confirmaron, ya en otoño, que el pulso del empleo seguía siendo uno de los principales soportes del crecimiento.

En precios, Aragón volvió a moverse en una franja incómoda. La inflación se aceleró hasta el 2,9% en el tercer trimestre y alcanzó el 3,1% en noviembre, con un diferencial desfavorable frente a la eurozona. La inflación subyacente, más contenida, se mantuvo en torno al 2,4%. En paralelo, los precios industriales moderaron su crecimiento, lastrados por la caída del componente energético, mientras los costes laborales avanzaron con mayor contención que en trimestres anteriores.

Las señales del último tramo del año apuntan a continuidad más que a aceleración. El consumo sigue dinámico, las matriculaciones repuntan y la actividad del sector servicios ganó fuerza en octubre. No obstante, persisten los riesgos externos. La mayores amenzas son la desaceleración de la eurozona, el débil tono de Alemania, la incertidumbre política en Francia y las tensiones comerciales, con especial impacto potencial en el sector porcino aragonés. A ello se suma el debate sobre la financiación autonómica y sus posibles efectos asimétricos.

La palacan de los fondos europeos

En el lado positivo, los costes financieros deberían mantenerse moderados pese al cambio de ciclo del Banco Central Europeo, y los fondos europeos siguen actuando como red de seguridad. Aragón ha recibido ya más de 4.200 millones de euros del programa Next Generation EU, que se están traduciendo en proyectos industriales, energéticos y de economía circular en todo el territorio.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,9%, con un avance del 2,0% previsto para 2026, unas estimaciones avaladas por la AIReF. Aragón, en definitiva, no acelera, pero tampoco afloja.