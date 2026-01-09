Emprender más y producir mejor: las 34 palancas que propone la CEOE para que Aragón no se quede atrás

Incrementar la productividad, ajustar costes y reforzar la cultura empresarial y el emprendimiento. Sobre ese triple eje se articula el cuerto white paper (libro blanco) del Think Tank Aragón, el laboratorio de ideas de la CEOE. El documento desgrana 34 medidas smart -específicas, medibles, alcanzables, realistas y con duración de implantación razonable- para atacar dos de los grandes cuellos de botella de la economía aragonesa: la escasa vocación emprendedora y una productividad que avanza más despacio que en los territorios líderes.

El informe ha sido presentado este viernes en Zaragoza por el presidente de este comité de expertos, Antonio Cobo, junto al presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo. El diagnóstico es directo. La figura del empresario sigue sin el reconocimiento social necesario, lo que enfría las vocaciones y penaliza la creación de empresas en una comunidad que, además, presenta indicadores de emprendimiento por debajo de la media nacional y europea.

A ello se suma una elevada mortalidad empresarial antes de los cinco años. Frente a este escenario, el Think Tank Aragón propone 20 acciones centradas en sembrar cultura empresarial desde edades tempranas: extender programas escolares de emprendimiento, acercar a empresarios reales a las aulas, reforzar la educación financiera y generar referentes positivos -también a través de campañas institucionales y embajadores juveniles- que dignifiquen el riesgo y el esfuerzo.

Una ventanilla digital y simplificación administrativa

El informe pone igualmente el foco en el ecosistema. Aboga por una ventanilla única digital para crear empresas, una coordinación efectiva de los organismos de apoyo, facilidades de financiación y redes de mentores que acompañen a los proyectos en sus primeras etapas. Y lanza un mensaje claro a la Administración, a la que pide una simplificación normativa “drástica”,el derecho al error administrativo y la generalización de la declaración responsable para agilizar trámites.

La segunda gran columna del white paper aborda el talón de Aquiles de Europa y de España: la productividad. En Aragón ha mejorado, pero no al ritmo necesario, mientras los costes -energéticos, fiscales, logísticos y laborales- presionan al alza. El riesgo, advierte el Think Tank, es inequívoco: sin productividad no hay base industrial sólida ni bienestar sostenible. Las 14 medidas propuestas pasan por garantizar acceso a energía renovable competitiva, impulsar autoconsumo y almacenamiento, vincular parte de los salarios a la productividad y combatir el absentismo con planes específicos y mejor gestión.

En fiscalidad, la receta es orientar el sistema para apoyar la actividad productiva, no penalizarla. Y en innovación, unificar la gobernanza de los centros tecnológicos, respaldar de verdad a las pymes innovadoras, acelerar la digitalización e integrar a los CIO (director de tecnología) en los comités ejecutivos. Todo ello acompañado de una profesionalización de la gestión, mayor inversión en activos intangibles y participación de los trabajadores en los procesos de innovación, con beneficios compartidos.

El mensaje de fondo es político y social a la vez, según el documento, que considera que la competitividad bien entendida es una política social. Para el laboratorio de ideas de la CEOE Aragón, sin mejora continua de la productividad, ningún modelo social se sostiene, y con una industria menguante, no hay prosperidad a largo plazo.

Impulsado por Think Tank Aragón, el documento nace del trabajo de un panel permanente de 22 personas relevantes de la economía, la ciencia y la sociedad aragonesa y cuenta con el patrocinio de Ibercaja, Cuatrecasas, Howden, Levitec, DXC y Smarpoint. Una hoja de ruta ambiciosa que pone deberes a empresas y administraciones para que Aragón compita mejor y viva mejor.