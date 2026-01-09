Así funciona VitaliZar, el proyecto de la Universidad de Zaragoza para atender a pacientes con cáncer

La nueva campaña del Fundraising de la Universidad de Zaragoza se llama VitaliZar y tiene como objetivo abrir un espacio en Zaragoza, de unos 400 m2, en el que poder atender a pacientes oncológicos a través del ejercicio físico y de forma personalizada. Esta iniciativa, que ya funciona en otros puntos del territorio nacional, llega a Zaragoza gracias a la relación y colaboración entre profesores del campus público y de la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), entidad que ha atendido a más de 1.600 pacientes en España con excelentes resultados.

El ejercicio físico es una excelente medicina y la iniciativa VitaliZar lo aprovecha para diseñar tratamientos personalizados que aporten salud y bienestar. Las donaciones que consigan a través del Fundraising de la Universidad de Zaragoza se destinarán a acondicionar la nueva sede con equipamiento adecuado y poder, de esa forma, ofrecer programas de salud personalizados totalmente gratuitos para el paciente y que estarán dirigidos por profesionales del deporte, junto con fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos para desarrollar un tratamiento integral.

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte y promotora de la Fundación UAPO en Zaragoza, Nuria Garatachea, ha explicado que "es esencial que el ejercicio físico llegue a todas las personas con cáncer y con el apoyo de la sociedad, a través de las donaciones, se puede mejorar su calidad de vida y también su supervivencia, aliviar los efectos secundarios y acompañar con seguridad y evidencia científica".

Un momento de la presentación de la campaña. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En este sentido, el promotor de la iniciativa UAPO en Zaragoza, Mariano Soriano, ha señalado que "este proyecto fortalece nuestro tejido social, dando la oportunidad a quienes quieran de participar en él. Además, ofrece un apoyo muy necesario a un sector de la población, a las personas con cáncer, dirigido a complementar sus tratamientos y a mejorar su calidad de vida".

La intención es alcanzar los 50.000 euros en donaciones. Además, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza de grados sociosanitarios podrán realizar prácticas curriculares o extracurriculares y también desarrollar proyectos de investigación. En concreto, VitaliZar destinará el dinero logrado a través del Fundrasing Unizar a los siguientes objetivos:

1. Terminar de acondicionar el espacio, instalando suelos deportivos seguros, vestuarios y aseos adaptados y un sistema de climatización eficiente.

2. Equipar el centro con material deportivo seguro y versátil para el entrenamiento de fuerza, resistencia y equilibrio, junto con herramientas que permita evaluar la condición física y así poder adaptar las cargas de entrenamiento a cada persona.

3. Crear un espacio comunitario y solidario donde pacientes, profesionales y estudiantes compartan experiencias, aprendizaje y apoyo mutuo, fomentando un entorno de colaboración y bienestar.

4. Involucrar a estudiantes, profesorado e investigadores de la Universidad de Zaragoza, integrando prácticas y proyectos de investigación. Esta colaboración fortalecerá la formación práctica y la transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha afirmado que "VitaliZar es un ejemplo claro de la implicación constante de la Universidad de Zaragoza con la sociedad aragonesa, porque la universidad conoce las necesidades de su entorno, en este caso las necesidades de los pacientes oncológicos, y desarrolla, respalda y apoya proyectos innovadores que beneficien a ese entorno".

Con esta campaña, la Universidad de Zaragoza sigue avanzando en su iniciativa Fundraising Unizar para impulsar acciones de mecenazgo universitario. Es una de las primeras universidades públicas españolas que se lanzan a desarrollar este tipo de acciones, ya que sólo el 19% de las universidades españolas (10 públicas y 6 privadas de las 84 españolas) disponen de un programa específico de fundraising.