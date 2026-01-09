El Gobierno de Aragón recurrirá "en todas las instancias" el nuevo modelo de financiación: "Salimos claramente perjudicados"

El Gobierno de Aragón ha rechazado frontalmente la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la vicepresidenta y minsitra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la reunión del líder de ERC, Oriol Junqueras, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la Moncloa. Además, fuentes del Ejecutivo aragonés confirman a EL PERIÓDICO que recurrirán "en todas las instancias posibles" el nuevo modelo de financiación, si se consuma y es aprobado por el Congreso de los Diputados.

El consejero de Hacienda autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que con este nuevo sistema "salimos claramente perjudicados" y ha asegurado, incluso, que el ministerio contabiliza en el incremento de ingresos una serie de impuestos que el Estado ya transfiere actualmente a la comunidad autónoma. En concreto, los de

"Es difícilmente descriptible la demostración del sobeteo a los datos que hemos visto hoy", ha denunciado Bermúdez de Castro en relación con la comparecencia pública de la vicepresidenta Montero.

"Se ha hablado de que se aumenta la financiación de Aragón con unos impeustos que ya estamos recibiendo, con un dinero que ya nos llega", ha insistido el consejero del PP, que ha recalcado que el nuevo modelo "no ha escuchado ninguna de las propuestas" trasladadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón, como el criterio de despoblación o la orografía.

Según ha explicado Bermúdez de Castro, "la despoblación no aparece por ningún lado". "Nuestro principal déficit de financiación a futuro, que es la despoblación, no aparece". "El Gobierno de Sánchez, de Pilar Alegría, se ha olvidado la despoblación y la orografía", ha denunciado.

Bermúdez de Castro ha calificado de "trilerismo puro" los datos compartidos por el ministerio y ha insistido en que parte de esos 630 millones "ya los recibíamos". "Ahora los meten en el sistema y dicen que Aragón sube 600 millones de financiación, pero este dinero no es nuevo. ¿Qué me están contando?", se ha preguntado. Y ha asegurado que "lo único" que la comunidad autónoma recibirá de más "es el incremento en la transferencia del IRPF y del IVA".

En concreto, el incremento en 5 puntos de la transferencia del IRPF supondría una transferencia de 107 millones de euros más. Y del IVA, cuyas transferencias suben un 6,5%, serían 97 millones de euros más. "Es decir, de esos 630 millones, nuevos serían unos 200", ha criticado Bermúdez de Castro.

Respecto a la próxima cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que Montero ha anunciado para el próximo miércoles, ha asegurado que el Gobierno de Aragón va a ir a "escuchar y a mostrar nuestra opinión". "Lo que necesitamos es un sistema de financiación debatido desde el punto de partida cero, sentándonos todos de igual a igual porque todos los ciudadanos de este país somos iguales", ha reclamado el consejero de Hacienda aragonés.