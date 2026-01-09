Leapmotor, la marca china que fabricará en Zaragoza, presenta tres novedades en Bruselas

La expansión europea de la china Leapmotor sigue su curso. La compañía, que mantiene una alianza estratégica con Stellantis, aprovecha el Salón del Automóvil de Bruselas 2026 -que se celebra del 9 al 18 de enero- para desplegar su hoja de ruta en el Viejo Continente con tres movimientos en paralelo. La capital belga acogerá el estreno europeo del B03X, la presentación del interior del nuevo B05 y el lanzamiento del B10 Hybrid EV. Estas novedades son especialmente relevantes para la industria de Aragón, ya que estos dos últimos modelos está previsto que se fabriquen en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Según la información difundida por la marca, Leapmotor acelera su crecimiento internacional “en cuatro continentes” gracias a su cooperación con Stellantis. La firma asegura estar ya presente en más de 40 mercados y contar con una red próxima a 1.700 puntos de venta y servicio, después de un 2025 que califica como su primer año completo en Europa.

En cifras, Leapmotor afirma haber superado el millón de vehículos entregados desde su creación y cerrar 2025 con un récord de alrededor de 600.000 unidades vendidas, situándose como líder entre las marcas chinas emergentes de NEV (vehículos de nueva energía). “Todos los productos de Leapmotor se conciben, diseñan, fabrican y distribuyen con un objetivo claro: ofrecer vehículos excelentes y de alta calidad a un precio asequible”, señala Tianshu Xin, consejero delegado de Leapmotor International, en declaraciones recogidas en la nota.

Europa, “la región más estratégica”

Leapmotor sitúa a Europa en el centro de su plan. La empresa resume 2025 como un año de “bases sólidas”, con tres modelos lanzados, más de 800 puntos de venta y más de 35.000 vehículos matriculados. El objetivo para 2026, insiste, es “acelerar” con novedades de producto y una mayor capilaridad comercial.

En ese tablero, España -y particularmente Aragón- se convierten en un enclave industrial de primer orden por la capacidad instalada y la experiencia productiva de Stellantis en Figueruelas, un factor que puede ser determinante a la hora de abastecer el mercado europeo con tiempos logísticos más cortos. Leapmotor prevé empezar a fabricar sus coches en la planta automovilística de Figueruelas a partir del cuatro trimestre del año, un lanzamiento que comenzará con el modelo B10, al que se sumará el B05 en 2027 y, posteriormente, los nuevos A10 y A05, orientados a la movilidad urbana y al segmento de acceso del coche eléctrico en Europa.

Tres novedades en Bruselas: B03X, B05 y B10 Hybrid EV

El escaparate belga sirve para poner cara a la próxima generación de la marca. Leapmotor presenta por primera vez en Europa el B03X, un modelo que la compañía enmarca en el segmento compacto y que describe como el primer vehículo desarrollado sobre una plataforma global totalmente nueva. La idea, subraya, es combinar “rendimiento eléctrico fiable”, tecnología inteligente y facilidad de uso diaria, en un formato más ágil y urbano.

El B05 completa la oferta de la marca en el segmento C con una orientación más deportiva. Leapmotor destaca su estética tipo coupé, elementos como puertas sin marco y llantas de 19 pulgadas, además de un 0-100 km/h en 6,7 segundos. En autonomía, la firma apunta una batería de 67,1 kWh y hasta 460 km WLTP (datos preliminares), con carga rápida por encima de 170 kW. El interior —uno de los protagonistas del salón— se apoya en una pantalla central de 14,6 pulgadas, sistema con 12 altavoces y un paquete de 17 funciones ADAS.

La gran novedad comercial inmediata es el B10 Hybrid EV (REEV, autonomía extendida), que abre pedidos el 9 de enero en mercados europeos seleccionados con un precio de partida de 29.900 euros. El modelo combina propulsión eléctrica con un generador de gasolina de 1,5 litros para recargar la batería cuando sea necesario.

Leapmotor anuncia una batería de 18,8 kWh, autonomía eléctrica de 80 km WLTP (preliminar) y hasta 900 km de autonomía combinada. El sistema integra el entorno LEAP OS 4.0 Plus, un chip Qualcomm 8155, pantalla 14,6” 2,5K, siete airbags y 17 asistencias a la conducción.