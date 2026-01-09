Máximo histórico en Aragón de personas atendidas por dependencia: más de 49.300 usuarios están en el sistema

Aragón ha establecido un nuevo máximo histórico de personas atendidas por dependencia en la comunidad, alcanzado la cifra de 49.312 personas en el sistema, un cómputo anual que se ha incrementado en 4.048 nuevos dependientes atendidos durante 2025. Esto supone un 8,44% más respecto a 2024. Por provincias, en Zaragoza hay 32.173 personas atendidas; en Huesca, 11.884, y en Teruel, 5.255 personas, según los datos actualizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2025.

En la actualidad existen 61.425 solicitudes de dependencia activas en la comunidad, que crecen desde las 57.800 que había en enero a las más de 61.400 vigentes en diciembre. Dentro de los indicadores anuales de gestión, se consolida la reducción de expedientes pendientes de valoración, que bajan de los 3.515 contabilizados en enero a los 2.887 actuales, un 17,87% menos.

Al cierre de 2025, Aragón tarda 141 días de media en tramitar una solicitud de dependencia, un 24,19% menos que en enero de 2025, cuando el plazo era de 186 días. Con este tiempo medio de gestión, Aragón se sitúa entre las tres comunidades con mayor agilidad administrativa a nivel nacional y mejora en 205 días la media de España (346 días).

Balance de gestión de dependencia en 2025. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En la actualidad hay 57.470 personas valoradas: de ellas, 17.458 cuentan con un grado I; esto es, precisan de apoyos para realizar algunas actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. Hay además 17.611 aragoneses a las que corresponde un grado II, de dependencia severa, lo que significa que necesitan ayuda dos o tres veces al día, y hay 14.296 personas consideradas grandes dependientes, con grado III, que padecen una pérdida total de autonomía y necesitan de apoyos con mayor intensidad. A este recuento se suman 7.963 personas sin grado.

Balance de prestaciones. / GOBIERNO DE ARAGÓN