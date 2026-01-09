Oposiciones de maestro en Aragón: esta es la fecha del examen y el reparto de las 308 plazas por especialidad

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha convocado hoy, con su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, 308 plazas de maestro para las oposiciones de maestros que se celebrarán el próximo 20 de junio. La inscripción a las pruebas podrá realizarse a partir del 20 de enero y hasta el 10 de febrero, tal y como ha avanzado hoy el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, que ha informado de los principales datos de este nuevo proceso de selección de personal docente.

Las plazas se presentaron en la mesa sectorial de diciembre de 2025. Del total de 308 plazas, 305 corresponden a la oferta de empleo, y 3, 8% de plazas que no se cubrieron en el cupo de reserva por discapacidad, repartidas en las especialidades de Inglés, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria.

La convocatoria incluye plazas de todas las especialidades, excepto Lengua Extranjera Alemán. Y se distribuyen de la siguiente manera en tres sedes de examen:

En Huesca tendrán lugar las pruebas de Pedagogía Terapéutica (45 plazas) y Educación Primaria (30).

En Teruel, las de Lengua Extranjera Inglés (70), Música (15) y Audición y Lenguaje (20).

En Zaragoza, la localidad que más tribunales albergará, se convocarán las especialidades de Educación Infantil (70), Lengua Extranjera Francés (5) y Educación Física (50).

Mismo sistema de plicas y lectura por parte del tribunal

Las pruebas se celebrarán manteniendo el sistema de plicas y la lectura por parte del tribunal, que se aplica por cuarto año consecutivo. Cabello ha destacado que este sistema permite "mantener el anonimato" de los opositores y que esta es una buena medida.

La fase de oposición constará de dos partes eliminatorias y la programación didáctica (segunda parte) deberá incluir un mínimo de 9 unidades, sin límite máximo. La fase de concurso se realizará a posteriori, con quienes hayan superado las pruebas iniciales, ha explicado el director general.

En relación con el acceso a listas de interinos, no será necesario abonar la tasa del examen si el aspirante ya ha pagado la correspondiente a otra especialidad incluida en la solicitud.

Un momento de anteriores oposiciones. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Aulas climatizadas para evitar el calor

Además, el director general ha explicado que se está trabajando en mejoras para el proceso, como la elección de aulas que dispongan de sistemas de climatización. "Aseguraremos que las pruebas se van a realizar en aulas climatizadas, manteniendo la confortabilidad de los opositores", ha recalcado. Y se prevé "reforzar el nombramiento, la información y la formación a los tribunales para que ejerciten sus labores en condiciones aceptables".

En concreto, ha avanzado que con mucha probabilidad, los exámenes en la ciudad de Huesca se celebren en el Palacio de Congresos, que cumple ese requisito de climatización, mientras en Zaragoza se desarrollarán en "aulas universitarias". Respecto a Teruel, donde el problema por el calor fue "menor" en anteriores convocatorias, todavía Cabello no ha apuntado cuáles serán las ubicaciones exactas de los exámenes.

En cualquier caso, el Gobierno de Aragón pondrá ventiladores también donde sea necesario.

0,25 puntos de penalización por falta de ortografía

Además, se mantiene la penalización por faltas de ortografía: 0,25 puntos por error, hasta un máximo de 2 puntos, según las orientaciones generales que se publicarán junto a la convocatoria.

Tal y como establece la normativa, el 8% de las plazas no cubiertas por el turno de discapacidad se reservará para futuras convocatorias. Para determinar de qué especialidades se detraerán, se realizará un sorteo entre aquellas que oferten plazas de discapacidad, fijando así el orden de prelación.

Con esta convocatoria, según ha destacado el director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, "se continuará avanzando en la progresiva reducción de la interinidad y en la estabilidad de los docentes" y "seguimos trabajando por la dignificación de la función docente al incrementar los puestos y la estabilidad del profesorado".

Cabello pide "modernizar" el modelo estatal creado en 2007

Cabello ha reiterado además al Ministerio de Educación la necesidad de reformar el modelo estatal de acceso a la profesión docente, que data de "2007, quiero recalcar la fecha: 2007", ha denunciado el director general, que ha vuelto a solicitar un cambio en el modelo global de selección con "pruebas más objetivas que permitan la contratación de los mejores profesores que deben dar clase en aulas del siglo XXI", con aulas digitales, nuevas propuestas metodológicas y valoración de la capacidad de liderazgo y desempeño profesional.

Entre otras medidas, ha reclamado la actualización de temarios y la publicación de un sistema de rúbricas general que permita guiar los pasos de los tribunales "para que todos se rijan por el mismo sistema de calificación". "En Aragón, el año pasado quedaron el 33% de las plazas sin cubrir y esperamos que este año no quede ninguna sin cubrir porque históricamente en Infantil y Primaria nunca han quedado plazas por cubrir", ha concluido Cabello.