Vecinos de Miralbueno alertan de las "carencias" del instituto: "Tiene goteras y por los tejados se ven apaños"

Explican que es un instituto "enorme", que cuenta con 1.400 alumnos y que desde hace años tiene humedades, goteras y otras deficencias que repercuten a los estudiantes, a los profesores y también al distrito. Lo expone Daniel Sanagustín, el portavoz de tuMiralbueno, una plataforma que vecinos de este barrio de Zaragoza pusieron en marcha con la creación de su cuenta de Instagram hace tres meses. Tras visitar el IES Miralbueno y reunirse con el equipo directivo, hicieron público un vídeo en el que muestran el "desgaste" de este centro en el que, aseguran, "falta muchísima inversión".

Sanagustín desgrana cuáles son los puntos "flojos" del centro que tuMiralbueno detectó en su visita. Por un lado, informa de que "falta inversión" en las aulas de Formación Profesional (FP), y especifica que en algunas falta pintura o "máquinas extractoras". Entre las mayores "carencias" a las que apunta la plataforma del barrio está que "las campanas extractoras de los talleres de FP están rotas". "Si no funcionan bien, los alumnos pueden respirar gases y productos tóxicos", señala el portavoz.

Desde la consejería de Educación informan de que este año se ha cambiado una de las campanas extractoras de uno de los talleres de Soldadura y que, según les han confirmado desde el instituto, "está funcionando bien".

La plataforma también expone que el instituto "tiene goteras y por los tejados se ven apaños", como así muestran en sus vídeos. A ello añaden que las clases de Bachillerato, que aseguran que "son las que mejor están", presentan "humedades y tienen tubos visibles por las paredes".

Humedades y goteras en el instituto de Miralbueno. / tuMiralbueno

Sanagustín subraya que las carencias del centro también repercuten al barrio, y lo ejemplifica. "Tiene un teatro que está viejísimo y que, a la mínima que llueve, se inunda. La banda de Miralbueno ha solicitado durante años al centro ensayar ahí, y el centro les ha dejado, pero ahora ha llegado a tal nivel que no pueden ni practicar ahí", afirma.

Desde la plataforma consideran que si el IES Miralbueno ha llegado a este estado es porque "lleva muchos años dejado" por parte de la administración. Porque, incide el portavoz, "falta muchísima inversión" en el centro. "Pediremos a la junta de distrito que este asunto lo eleve al Gobierno de Aragón", concluye el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Desde Educación defienden que la reivindicación de mejoras en el instituto de Miralbueno viene de años atrás y explican que este año se han revisado las instalaciones del centro porque forma parte, junto a otros 97, del plan de contingencia y revisión de instalaciones de la actual administración. Según indican, en estos ya se han acometido varias intervenciones que eran "necesarias y urgentes" relacionadas con instalaciones térmicas, eléctricas, de incendios, combustibles, etc. En ellas se ha invertido un millón de euros, según concretan.