Alegría defiende la propuesta de financiación autonómica y acusa a Azcón de "vivir de la confrontación"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, que supondría para la comunidad contar con 630 millones más, y ha acusado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de vivir "permanentemente de la confrontación".

Con motivo de una visita a la empresa de reciclado de plástico Politer en Montalbán (Teruel), la secretaria general de los socialistas aragoneses ha criticado que Azcón se instale en el "no constante" en lugar de plantear a qué se podría destinar esa financiación.

Así, tras criticar la "falta de impulso" a la vivienda por parte del Gobierno de Azcón en poblaciones en las que se crea empleo como Escucha o el retraso en las visitas del médico en localidades como Hoz de la Vieja, ha defendido el modelo de financiación para poder desplegar una buena política de vivienda y servicios públicos.

"Quiero que Aragón esté presidido por una nueva presidenta que desde luego se preocupe por negociar, se preocupe por acordar todo aquello que sea bueno y favorable para Aragón y para los aragoneses", ha remarcado Alegría, quien ha puesto como ejemplo de que lo se podría hacer con esa financiación el nuevo hospital Royo Villanova, que rondaría los 200 millones, o desplegar un importante parque de viviendas públicas asequibles para la ciudadanía.

Sin embargo, ha aseverado que Azcón, que a su juicio vive del "no a todo", cuando recoge fondos en materia de financiación autonómica, en vez de ponerlos a disposición de la mayoría de los aragoneses y a mejorar esos servicios públicos, lo único que está haciendo, ha dicho, es "privatizar" la sanidad o la educación con la concertación del Bachillerato.

El Gobierno de Aragón defiende su implicación en Escucha

Las declaraciones de la candidata socialista han tenido la inmediata respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que ha defendido su implicación en la vivienda pública para la localidad de Escucha.

Así, han asegurado que se han puesto a disposición de la localidad "32 viviendas vacías construidas durante el boom de la minería". "En estos momentos están ya preparados los pliegos de una concesión demanial a 35 años prorrogables a 75 años para que empresas asentadas en la zona opten a su rehabilitación y las destine a sus trabajadores, contribuyendo con ello al crecimiento económico de la localidad, la generación de empleo y la fijación de población", han explicado desde el Departamento de Fomento y Vivienda que dirige Octavio López.

Por otro lado, han señalado que a través del Programa 700 de regeneración y rehabilitación de cascos urbanos con vivienda pública, "ya se han beneficiado 167 municipios aragoneses con subvenciones para 355 viviendas". Y añaden que Escucha hizo una solicitud para adquirir ayudas para rehabilitación de 6 viviendas mediante el Programa 700 y "apareció en el listado provisional de los municipios seleccionados en la segunda convocatoria, pero al aportar la documentación requerida no pudo acreditar que las viviendas a rehabilitar eran suyas en el momento de la solicitud, dado que su ayuntamiento no había tramitado a tiempo la cesión del Gobierno de Aragón, titular de las mismas, así que quedó excluida".

Además, han concretado que ahora el Gobierno de Aragón "está tramitando la cesión de la propiedad de estas viviendas para que Escucha pueda optar a una nueva convocatoria del Programa 700".