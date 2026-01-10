Podemos Aragón presenta su candidatura: "Queremos poner a la izquierda aragonesa en pie para defender los servicios públicos"

Podemos Aragón-Alianza Verde ha presentado este sábado su candidatura para las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero. Lo han hecho en su sede, desde donde la cabeza de lista y candidata por Zaragoza, María Goicoechea, ha defendido que aspiran a "poner a la izquierda aragonesa en pie" para "defender los servicios públicos" en Aragón.

"Quiero poner en valor el equipo plural que hemos configuradpo para hacer frente a los retos que nos depara el presente y el futuro y queremos poner a la izquierda aragonesa en pie con una campaña ilusionante y esperanzadora", ha defendido Goicoechea, exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer en la pasada legislatura, quien había dejado la política activa desde las elecciones de 2023.

"Desde Podemos y Alianza Verde vamos a defender los servicios públicos y la garantía del acceso a la vivienda, la necesidad de poner freno a la especulación y de topar los precios del alquiler", ha expresado la cabeza de lista de la formación morada, que aspira a conseguir representación en las Cortes de Aragón para la próxima legislatura.

"Queremos hablar del expolio de los recursos naturales de nuestra tierra, de la problemática de los centros de datos y de otros macroproyectos que vemos cómo se llevan nuestros recursos naturales pero no dejan nada en el territorio", ha defendido Goicoechea en el primer acto del partido morado en este fin de semana, en el que también recibirán la visita de sus líderes Ione Belarra e Irene Montero, este domingo, en el centro cívico Almozara de Zaragoza.

María Goicoechea, Ricard Mitjana y Raquel Najar son los tres primeros de la lista de Podemos por Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

Esta es la lista completa de Podemos Aragón-Alianza Verde el 8F

Quien fuera la directora del Instituto Aragonés de la Mujer la pasada legislatura, estará seguida en la lista por el actual coordinador autonómico de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, y por Raquel Najar, Leandro Eduardo Piragini Giella, Alicia Arteaga, Héctor Almazán, Pilar Gimeno, José María Chinchilla, Isabel Miguel, Carlos Barba, Paloma Sunias, Gary Wascar Estrada, Irene Moli, Manuel Arteaga, Sara PArdos, José Féliz Fernández, Aluna Aries, Lucas Rodríguez, Concepción Peral, Javier Salas, Bárbara Juliana, Miguel Ángel Pascual, Esmeralda Royo, Carlos Álvarez, Alicia Minguillón, José Abós, Begoña Bernad, Tomás Aragón, Amparo Bella, Diego Puente, Emilia Guillén,Juan Juny Romagueras, María Palasi, Francisco Latre y María Carmen Tejero.

Por Huesca, lidera la candidatura José Ángel Pérez, seguido por Ana Lucía Granell, Manuel Galiano, Ana Delgado, Vicente Oliver, María Pilar Usón, Ernesto Granell, Magdalena Esther Lapena, Carlos Arroyos, Beatriz Bello, Santiago Perbech, Marta de Santos, Luis Javier Sierra, Ivette Escandil, Ernesto Granell, Berta Lantero, Francisco Sanz y María del Carmen Linés.

Y en Teruel, el cabeza de lista es Rafael Esteban, seguido por María Pilar Prades, Alfredo Legaz, Beatriz Gómez, Jesús Catarecha, Eva María Molina, Andrés Pardo, María Montserrat, Mariano Carlos Navarro, María Isabel Gabriela Sanz, Patricio Fernández Silva, Olga Montañés, Jesús Campos y Manuela Díaz.