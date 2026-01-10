La borrasca Goretti obliga a cerrar los túneles de Bielsa y Portalet por nieve y riesgo de avalanchas en Aragón
La Aemet mantiene activada la alerta naranja por nevadas en el Pirineo oscense con acumulaciones de hasta 30 centímetros en algunos puntos
Los efectos de la borrasca Goretti ya se dejan notar en Aragón. Las nevadas producidas durante la madrugada de este sábado, 10 de enero, han obligado a cerrar los túneles de Bielsa y el Portalet por nieve y riesgo de avalanchas.
La Aemet mantiene activo el nivel máximo de alerta, el aviso naranja, por nevadas en el Pirineo oscense sobre todo en la divisoria con Francia, que desparecerán durante la tarde.
Según las previsiones de la agencia estatal de meteorología, en el Pirineo se podrán acumular hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente en la zona más occidental y por encima de los 1.000 o 1.200 metros de altitud, donde no se descarta la presencia de ventisca.
Hasta 30 centímetros de nieve y temperaturas bajo cero
Desde el pasado jueves se vienen produciendo algunas precipitaciones en la cordillera, que hasta el día de ayer alcanzaron los 30 centímetros en algunos puntos, especialmente en el sector más occidental.
Según los datos de la Aemet, durante la jornada de ayer se llegaron a acumular hasta 31,6 centímetros de nieve en Canfranc, 28,2 cm en el valle de Hecho, 20,4 cm de Aragüés del Puerto, 19,8 cm en Torla y 19,3 cm en Formigal.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen bajo cero en las zonas más altas de la comunidad. Cerler registró la más baja de la jornada, con -9,6ºC, seguida de Astún-La Raca (-8,8ºC), Torla-Ordesa (-6,3º), Panticosa (-6,2ºC) y Formigal (-5,6).
También destacan los 15,9º de máxima en Quinto, con rachas de viento de hasta 112 km/h en esta misma localidad zaragozana, o los 103 km/h de Andorra y Fraga.
La predicción de la Aemet para este sábado
Para este sábado, la agencia prevé precipitaciones en el Pirineo y Cinco Villas, con cota de nieve en torno a los 800-1.000 metros con acumulaciones singnificativas y posible ventisca especialmente en la parte más occidental del Pirineo.
Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, y las máximas, en ligero descenso. También se esperan heladas débiles a moderadas en el Pirineo y débiles en el sistema ibérico de Teruel.
El viento soplará del oeste y noroeste con rachas muy fuertes en el sistema ibérico oriental y cotas altas del Pirineo, aunque no se descartan en otras zonas.
