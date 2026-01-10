CHA presenta su lista por Zaragoza: "El 8 de febrero es la hora de Aragón"

Chunta Aragonesista ha llenado su sede en la calle Predicadores de Zaragoza en la presentación, este sábado, de su candidatura por Zaragoza para las elecciones anticipadas del próximo 8 de febrero en Aragón. Los aragonesistas, que concurren finalmente en solitario a las elecciones del 8F, han mostrado músculo en uno de los actos más destacados de su precampaña electoral en Aragón.

La formación ha presentado a sus cinco cabezas de lista por Zaragoza, con Jorge Pueyo como aspirante a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha presentado junto a un numeroso grupo de militantes la candidatura, que estará encabezada por Jorge Pueyo, acompañado en los primeros puestos por Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal y Adrián Tello.

"Tenemos la convicción de que es la mejor candidatura para defender Aragón y a su gente, una candidatura que representa lo mejor de nuestro País: la pluralidad, la diversidad, la experiencia y la juventud caminando juntas", ha defendido Lasobras.

Para la secretaria general, "todas las personas de la candidatura luchan cada día por un Aragón mejor, más igualitario, más feminista, más solidario y más verde. Personas comprometidas con la cultura, con la lengua, con la identidad aragonesa".

"Más cohesionados que nunca"

Después de descartarse la coalición electoral que uniera a todas las formaciones de izquierdas, el cabeza de lista y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha mirado hacia dentro de su partido para destacar que han elaborado, de puertas adentro, una lista de unidad.

"Arrancamos esta campaña electoral más cohesionados que nunca y con muchísimas ganas de trabajar por Aragón, de recorrerlo municipio a municipio con el resto de compañeros y compañeras que me acompañan en la candidatura", ha expresado. "Aspiramos a conseguir un gran resultado en las urnas, gracias al impulso de gente joven que se ha acercado en los últimos años y a la experiencia de quienes han construido el partido en las últimas décadas", ha defendido Pueyo, que apenas lleva en la primera línea política dos años, desde que fue elegido diputado por Zaragoza por Sumar Aragón, con Chunta formando parte de la coalición.

Pueyo ha explicado que "no hay mayor orgullo para un aragonesista que formar parte de las Cortes de Aragón", pues esta supondrá su primera incursión en la política autonómica. "Y puedo afirmar, con toda la sinceridad del mundo, que no ha pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón, mientras vemos cómo a otros políticos aragoneses les ocurre justo lo contrario, dedicándose a utilizar Aragón con el único objetivo de medrar en Madrid", ha expresado.

Finalmente, el candidato a la presidencia ha considerado que "Aragón se la juega el 8 de febrero", y ha trasladado que su objetivo es "llevar esa ilusión a las urnas para movilizar la participación y construir una mayoría de cambio que haga frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha. El 8 de febrero es la hora de Aragón", ha finalizado Jorge Pueyo, consciente también del riesgo de la desmovilización y la abstención del electorado de izquierdas en la próxima cita con las urnas.