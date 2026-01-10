Un desprendimiento de rocas corta la carretera entre Jaraba y Calmarza y obliga a desviar el tráfico
El deslizamiento ha obligado a cerrar la vía y a desviar el tráfico por rutas alternativas
Un desprendimiento de unos 300 metros de longitud en una ladera en torno a las 7.15 horas de este sábado, ha obligado a cortar la carretera Z-453 entre Jaraba y Calmarza, concretamente entre los puntos kilométricos 2 y 3, según ha informado el Gobierno de Aragón.
Como consecuencia del incidente, la vía ha quedado totalmente cortada al tráfico, ya que el material desprendido afecta a ambos carriles. Por el momento, no ha sido posible habilitar un paso alternativo, dado que antes es necesario comprobar la estabilidad de la ladera para garantizar la seguridad.
El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha explicado que "se ha procedido al corte de la vía sinque se haya podido habilita rpaso alternativo, ya que se está comprobando, también la estabilidad de la ladera". "Antes de que empiecen a trabajar los equipos, tenemos que garantizar su seguridad", ha recalcado.
Desde la Dirección General de Carreteras se ha informado de que la Z-453, perteneciente a la red autonómica, permanecerá cerrada hasta que se asegure la zona y se puedan llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación correspondientes.
Mientras dure el corte, las autoridades recomiendan un itinerario alternativo para los desplazamientos entre Jaraba y Calmarza a través de la carretera A-2501, que comunica con Cetina, y la vía provincial CV-685, que parte de la 2501 hasta la localidad de Calmarza.
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- Teka pone cifras a los despidos en su fábrica de Zaragoza: 'No es la solución a esta situación
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- La Aemet activa la alerta naranja por nevadas en Aragón por la llegada de la borrasca Goretti: 20 centímetros de nieve en el Pirineo
- Confirmado: un grupo inversor argentino se queda con el 80% del Parque de Atracciones de Zaragoza
- ¿Por qué han desaparecido los autobuses urbanos de Zaragoza de Google Maps?