Un desprendimiento de rocas corta la carretera entre Jaraba y Calmarza y obliga a desviar el tráfico

Un desprendimiento de unos 300 metros de longitud en una ladera en torno a las 7.15 horas de este sábado, ha obligado a cortar la carretera Z-453 entre Jaraba y Calmarza, concretamente entre los puntos kilométricos 2 y 3, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Como consecuencia del incidente, la vía ha quedado totalmente cortada al tráfico, ya que el material desprendido afecta a ambos carriles. Por el momento, no ha sido posible habilitar un paso alternativo, dado que antes es necesario comprobar la estabilidad de la ladera para garantizar la seguridad.

El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha explicado que "se ha procedido al corte de la vía sinque se haya podido habilita rpaso alternativo, ya que se está comprobando, también la estabilidad de la ladera". "Antes de que empiecen a trabajar los equipos, tenemos que garantizar su seguridad", ha recalcado.

Desde la Dirección General de Carreteras se ha informado de que la Z-453, perteneciente a la red autonómica, permanecerá cerrada hasta que se asegure la zona y se puedan llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación correspondientes.

Mientras dure el corte, las autoridades recomiendan un itinerario alternativo para los desplazamientos entre Jaraba y Calmarza a través de la carretera A-2501, que comunica con Cetina, y la vía provincial CV-685, que parte de la 2501 hasta la localidad de Calmarza.