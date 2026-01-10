Educación adjudica las 164 plazas vacantes de profesorado en Primaria e Infantil convocada en el primer llamamiento de 2026

El primer llamamiento del Departamento de Educación en 2026 para cubrir vacantes ha conseguido adjudicar un total de 164 plazas de Educación Infantil y Primaria. Se trata de un primer intento para el que se ha convocado a 2.795 personas y que ha conseguido dar cobertura a la totalidad de plazas. También se solicitaban candidatos para 152 vacantes en Secundaria.

Del total de las 164 plazas adjudicadas, 33 de ellas se cubrirán hasta final de curso, siendo la mayoría para Pedagogía Terapéutica, y otras 131 servirán para atender las sustituciones temporales necesarias. Además, se han anulado otras cinco, de profesores de inglés, de vacantes que se habían sacado y que finalmente seguirán estando ocupadas por sus titulares.

El llamamiento de Educación se realizó el pasado día 7, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, y se confirmaron el pasado jueves. Del total de vacantes por cubrir, 23 corresponden a jubilaciones que se han hecho efectivas en los últimos días del año y principios de 2026, en su inmensa mayoría voluntarias, lo que obligaba a la Administración y a los centros, aseguraron desde el departamento, a esperar hasta el último día para constatar si efectivamente liberaban la plazao se habían echado atrás. «Por eso no se pudieron incluir en el último llamamiento de diciembre», aseguraron desde Educación este viernes.

A partir del próximo lunes se empezarán a hacer efectivas las adjudicaciones de plazas en Primaria e Infantil. Un total de 28 de esas plazas a ocupar pertenecen a Pedagogía Terapéutica, 13 de ellas por la decisión de ampliar el cupo. Otras 26 corresponden a Educación Infantil, pero son las de Inglés, con 32, las que representan un mayor número. De Primaria son 23 del total.