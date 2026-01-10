Huesca culmina el realojo de personas afectadas por el desalojo de Santa Clara

El Ayuntamiento de Huesca ha culminado este sábado el realojo de todos los vecinos de los bloques 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara que necesitaban alojamiento, tras finalizar su estancia en distintos establecimientos hoteleros.

Las personas afectadas han sido alojadas en la Residencia de las Carmelitas de Cáritas, la Residencia de sacerdotes del Obispado de Huesca y en Cruz Blanca. Estos espacios han sido preparados y adecuados para garantizar unas condiciones correctas de estancia, con espacios amplios y confortables, calefacción, habitaciones individuales con baño, así como comedor y salas comunes, atendiendo a los distintos perfi les y situaciones personales y familiares.

51 personas alojadas

En la actualidad, un total de 51 personas se encuentran alojadas en estos recursos: 27 en Cruz Blanca, 8 en la Residencia de sacerdotes del Obispado de Huesca, 14 en la Residencia de las Carmelitas de Cáritas, además de dos personas que continúan alojadas en la residencia Ciudad de Huesca. Todos los realojos, garantizados hasta la entrada en sus domicilios, se han realizado de manera consensuada y las personas alojadas han mostrado su conformidad con las soluciones ofrecidas.

Para garantizar la manutención de los vecinos realojados, el Ayuntamiento de Huesca ha dispuesto el uso de las cocinas municipales, desde donde pueden desayunar, comer y cenar diariamente. Asimismo, se ha contado con la colaboración del Banco de Alimentos, que proporciona a cada familia lotes de alimentos no perecederos y frescos con una periodicidad quincenal.

Los Servicios Sociales municipales continuarán realizando un seguimiento individualizado de todas las personas realojadas, acompañándolas en la búsqueda progresiva de soluciones residenciales más estables, ya sea vivienda individual o compartida, y manteniendo las ayudas y apoyos a aquellas personas que ya son usuarias habituales de este servicio.

En marcha la convocatoria de ayudas directas

Además, se recuerda que ya han salido las bases para la convocatoria de ayudas directas recogidas en la orden del Gobierno de Aragón; desde la Ventanilla Única de atención a los vecinos afectados de plaza Santa Clara, ubicada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, se ayudará a solicitarlas a todos los afectados tal y como indicó la alcaldesa de Huesca.

El Ayuntamiento de Huesca agradece la colaboración de Cáritas, el Obispado de Huesca, Cruz Blanca, el Banco de Alimentos y de todos los establecimientos hoteleros que han alojado a los vecinos afectados desde el pasado 27 de noviembre hasta el día de hoy. Asimismo, expresa su agradecimiento al Restaurante La Catedral por su apoyo en la manutención de las personas alojadas en hoteles, así como a los espacios que, a partir de hoy, continúan prestando atención a los vecinos de Santa Clara.

El Ayuntamiento de Huesca reitera su compromiso de "no dejar a nadie sin un espacio donde vivir ni sin manutención y seguirá trabajando para encontrar soluciones duraderas para los vecinos afectados".