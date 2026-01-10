IU-Movimiento Sumar claman por "más derechos y menos derechas" tras el 8F en Aragón

Izquierda Unida Aragón ha celebrado, junto al Movimiento Sumar, una jornada abierta de trabajo programático en el centro cívico Almozara, con el objetivo de terminar de concretar su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón. Según han defendido desde el partido de izquierdas, el objetivo de este encuentro era "poner en el centro a la militancia, a las personas simpatizantes y a colectivos sociales del territorio", reafirmando una forma de hacer política basada en la "participación real y en el protagonismo de la gente"

La coordinadora general de la IU Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha subrayado que este proceso no es un "trámite interno", sino una apuesta política "consciente" para construir un programa útil, "conectado con las condiciones materiales de vida y con los conflictos reales que atraviesan a la clase trabajadora y a la mayoría social en Aragón".

El acto ha servido también como presentación de los cabezas de lista de las candidaturas que aspiran a repetir su representación en las Cortes de Aragón después del próximo 8 de febrero.

"Frente a un Aragón que se vende a intereses privados, ponemos el foco en lo que no tiene precio ni está en venta: nuestros derechos, el medio rural, la educación, la sanidad y el derecho a la vivienda", ha defendido Abengochea, que ha reivindicado, en este contexto de emergencia democrática y riesgo de retroceso, "el valor de la gente como garantía de que ningún derecho está asegurado sin lucha". En su opinión, "esta jornada nos refuerza y nos da más impulso para defender ese Aragón que no se vende".

Jornada programática de IU Aragón y el Movimiento Sumar. / IU ARAGÓN

El reto de la movilización de la izquierda

Desde el partido han subrayado que su programa incluirá "emandas vinculadas a la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación públicas, el feminismo, el territorio y la necesidad de frenar los retrocesos impulsados por las derechas".

Abengochea ha señalado que la expectativa de su formación política es seguir consolidando derechos y generar la ilusión suficiente "para movilizar a esa gente que está en la abstención o que se siente frustrada o que tiene ese hastío". En las elecciones anticipadas de Extremadura, la participación cayó un 10%, y es el único referente que tiene la convocatoria aragonesa. Eminentemente, el votante que se quedó en casa tenía un perfil progresista.

La también coordinadora general de IU Aragón ha reconocido "no se ha consolidado la unidad de la izquierda a pesar de que se ha trabajado todo lo que se ha podido". Y ha reforzado la idea que "esto no quiere decir que en el futuro no pueda haber un trabajo común y tampoco que las izquierdas no podamos estar fuertes para disputar esa batalla".

Así, ha señalado, además, que "Aragón es tierra de derechos y no de derechas", y ha defendido que "solo una izquierda fuerte, coherente y enraizada en barrios y pueblos puede frenar la impunidad con la que hoy se gobierna desde el Pignatelli".

En este sentido, el candidato a las Cortes de Aragón por Zaragoza en representación de Movimiento Sumar, Pepe Paz, ha apuntado que el objetivo con el que concurre a las elecciones es construir un Aragón positivo, centrado en avanzar en derechos y necesidades comunes, como salud, educación y vivienda, en lugar de defenderse de la derecha. "El enfoque de la coalición con la jornada de hoy se basa en la participación de personas comprometidas en movimientos sociales con el objetivo de crear un programa que responda a las necesidades de toda la población aragonesa", ha subrayado.

Los tres primeros de IU por Zaragoza, Marta Abengochea, Álvaro Sanz y Marga Deyá. / JAIME GALINDO

Esta es la lista completa de IU-Movimiento Sumar para el 8F

La lista de IU por Zaragoza estará liderada por Marta Abengochea, que tendrá como número dos a Álvaro Sanz, diputado de la formación en las dos últimas legislaturas y excoordinador autonómico. Marga Deyá, quien fuese número 2 del propio Sanz en mayo de 2023, ocupa el tercer puesto y Nerea Marín, diputada en la DPZ, cierra los cinco primeros nombres por Zaragoza, en una candidatura que incluye también a Jesús García Usón, Elena Tomás, portavoz de ZeC en el ayuntamiento de la capital, seguida por Ricardo Arnedo Forcano, Elena García Juango, Juan Manuel Aragüés Estragués, María Rosa Magallón Botaya, José Ricardo Álvarez Domínguez, Raquel Tenías Barón, Saúl Esclarín Serrano, Carlota Vicente Alaya, Mohamed Yumani El Bechir, Marta Ruiz Bainés, Luis Miguel Lorente Tejada, Ana María Sanromán López, Arturo Espada Roda, María del Mar Eslava Vijuesca, Ángel Sanz Cintora, María Encarnación Bermúdez Granada, Enrique Tordesillas Aparicio, María Ascensión Rodríguez Beltrán, Antonio Tausiet Carlés, Irene Pilar Adiego Sevilla, Alberto Cubero Serrano, Sandra Sebastián Rincón, Jesús Lacasa Vidal, María Blasco Martín, Adolfo Barrena Salcés, Carmen Arduña Domingo, Raúl César Ariza Barra y María Isabel Aína Zarazaga.

En Teruel, encabeza la lista Rubén Giménez Castellot, seguido por María Milián San Nicolás, Daniel Palomo Espallargas, Sheyla Luna Marín, David Mansilla Lanzuela, Ester Rubio Martín, Nicolás López Sancho, Lidia Margarita Serrano Enseñat, Félix Rubio Ferrer, Ana Guevara Anguita, Pablo Cercós Sánchez, Ana Isabel Gimeno Pérez, Daniel Sancho Membrado y Amor Pascual Carceller.

Por Huesca, lidera la candidatura Vicente Guerrero, seguido por María Pilar Callén Ramón, Francisco Javier Sadornil Gutiérrez, Marina Sáez Alzuria, Jesús Fernando Pérez Navasa, María Ascensión Sesé Bescós, Luis Miguel Vinue Borao, Pilar Garcés Padial, Rubén Cabañas Aranda, Begoña Giménez Gabaldón, Salvador Noguero Gutiérrez, Carmen Sánchez Arenaz, José Ignacio Río Bailo, Mª Isabel Palacios Izquierdo, Joaquín Miguel Ruiz Gaspar, Patricia Carmen Delmás Moreno, Luis Arduña Lapetra, Mari Carmen Solano Rivera, Pedro Ángel Saila Puyal, María Rosario Bruned Salamero, Mario Pascual Burillo, Raquel Sagarra Garcés, Raúl Muñoz Rey, Mónica Fernández Del Egido, Daniel Isabal Rami, Antonia Piedrafita Ferrer, Sebastián Vilchez Herrador y Susana Rodríguez Sanjosé.