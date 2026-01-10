Jorge Azcón: "El PSOE vende a Aragón para que Sánchez siga en La Moncloa"

Con una precampaña para el próximo 8 de febrero disparada, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, ha centrado su mensaje en la financiación autonómica. Lo ha hecho este sábado en la presentación de la lista por Zaragoza de la formación al tiempo que ha cargado contra el PSOE por una reforma que considera perjudicial para los intereses de la comunidad. "Están dispuestos a tragar con todo y a doblegarse al separatismo", ha denunciado.

El eje central de su intervención ha sido la crítica frontal a la propuesta de financiación autonómica del PSOE. Azcón ha acusado a los socialistas de ceder ante las pretensiones del independentismo catalán al aceptar el "principio de ordinalidad", pues para el candidato del PP, este concepto no es más que un sinónimo "de insolidaridad y desigualdad", ya que implica que las comunidades con más recursos retengan mayor financiación en detrimento de otras con menos posibilidades. En este sentido, ha señalado directamente a la candidata socialista, Pilar Alegría, afirmando que tiene la "misión imposible" de intentar convencer a los aragoneses de que un trato privilegiado para Cataluña es beneficioso para Aragón.

Presentación de las listas populares en la provincia de Zaragoza, este sábado. / Miguel Ángel Gracia

En un clima de campaña de confrontación directa con los socialistas, ha calificado de "traición" la postura del Gobierno de España respecto a la financiación y ha asegurando que su partido plantará cara al independentismo "con todos los instrumentos" a su alcance. Según el candidato, esta campaña electoral esta campaña estará marcada por la defensa de Aragón frente a las candidaturas que están dispuestas a "venderse" para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Por eso ha reclamado una "respuesta en las urnas", indicando que el modelo de financiación basado en la ordinalidad que promueve la Ministra de Hacienda debería castigarse con el mayor "varapalo político" de la historia del PSOE "por abandonar los valores de igualdad entre españoles".

Frente a la coyuntura económica estatal, Azcón ha defendido el cambio que se producirá en la comunidad con la llegada de las inversiones empresariales confirmadas en los últimos años. "Vamos a mejorar la economía para mejorar la calidad de vida en Aragón", ha establecido.

"Esta campaña vamos a hablar de cómo estaba Aragón y de cómo se encuentra Aragón, vamos a hablar de cómo se encontraban las listas de espera y de cómo están ahora las de dependencia, las listas de discapacidad, también vamos a hablar del número de sanitarios que trabajan en nuestro sistema de salud, del número de profesores, de cómo pagamos a nuestros profesores", ha indicado al tiempo que ha destacado los avances logrados durante la legislatura truncada en materia de vivienda.

La lista de la provincia de Zaragoza, presentada con una foto frente al palacio de la Aljafería, está encabezada por el propio Jorge Azcón, seguido por la vicepresidenta Mar Vaquero, de la que ha celebrado que ha trabajado "con profesionalidad" y ha avanzado que seguirá manteniendo "altas responsabilidades en el próximo gobierno". En los puestos principales también figuran Ramón Celma (presidente del PP en Zaragoza), María Navarro (diputada autonómica) y el consejero de Fomento, Octavio López. "Estoy convencido de que los próximos años van a ser extraordinariamente positivos para nuestra comunidad", ha destacado el candidato.