Las marcas chinas pisan el acelerador en Aragón y ya venden uno de cada seis coches

Las marcas chinas han dejado de ser una promesa para convertirse en un actor central del mercado automovilístico de Aragón, al igual que ocurre en el conjunto de España. Lo que en 2023 era todavía un fenómeno incipiente y en 2024 una irrupción llamativa se ha consolidado el pasado año como un cambio estructural. Casi 3.000 vehículos nuevos con ADN chino se han matriculado en la comunidad autónoma en 2025, con Zaragoza como principal escenario del despegue.

En un contexto todavía marcado por la atonía de la demanda, la incertidumbre tecnológica –eléctrico, híbrido o combustión– y la pérdida de pulso de las marcas tradicionales, los fabricantes del gigante asiático avanzan a contracorriente. Casi una de cada seis matriculaciones realizadas en Aragón en 2025 corresponde ya a marcas de origen chino o a firmas históricamente europeas hoy controladas por capital de esta potencia mundial.

El salto es significativo si se compara con años recientes. En 2024, los coches chinos rozaron las 1.400 ventas en todo Aragón y alcanzaron una cuota del 8%. Un año después, esa penetración se ha duplicado hasta alcanzar una tasa del 17% (2.951 matriculaciones sobre un total de 17.388) gracias tanto al tirón comercial como a la expansión física de concesionarios, especialmente en la capital aragonesa.

Un fenómeno que sigue en ascenso

Lejos de frenarse, la conquista del mercado por parte de este tipo de vehículos no para de ganar enteros. En el mes de diciembre, su cuota se situó en el 21%, un porcentaje que asciende al 23% en la provincia de Zaragoza, epicentro de este fenómeno, mientras que en Huesca y Teruel el grado de penetración rondan el 17% y el 11% , respectivamente.

Un posible comprador examina un vehículo eléctrico de la marca china MG en un concesionario de Zaragoza. / Jaime Galindo

El mercado ha normalizado una oferta que hace apenas tres años se miraba con recelo. Hoy, los modelos chinos son vistos con buenos ojos por la mayoría de los consumidores, que los perciben como una alternativa racional, con precios competitivos, elevado equipamiento y plazos de entrega más cortos que los de algunas marcas tradicionales.

El liderazgo lo mantiene MG, la histórica enseña británica en manos del grupo SAIC, que sigue siendo la principal locomotora del desembarco chino. Ha cerrado 2025 como la marca asiática más vendida en Aragón con 1.109 matriculadas, gracias a un catálogo dominado por SUV y modelos electrificados que han sabido conectar con el comprador medio. En segundo lugar figura BYD, que consolida su presencia como referente eléctrico, con 437 unidades, mientras que en el tercer puesto se encuentra Ebro (393), la histórica marca que ha revivido de la mano de la china Chery y EV Motors, de capital español, una alianza que ha permitido reabrir la icónica factoría de la Zona Franca de Barcelona, donde antes operaba Nissan.

Le siguen Omoda y Jaecoo, también pertenecientes al grupo Chery, con 370 y 208 matriculaciones, que han protagonizado una de las irrupciones más rápidas del mercado aragonés, con cifras que ya compiten con fabricantes asentados desde hace décadas. En la sexta posición está Volvo (211), que tradicionalmente ha sido considerado como europeo, pero que ahora está controlado por el gigante chino Geely.

También gana peso Leapmotor, cuyo nombre suena con especial fuerza en Aragón, ya que a finales de año comenzará a producir sus coches –empezando por el modelo B10– en la planta de Stellantis en Figueruelas. Más allá del proyecto industrial, la marca aliada de Stellantis ha ido creciendo de forma constante en los concesionarios y cierra 2025 con 85 coches vendidos en la comunidad.

Hay un total de 18 marcas chinas que registraron matriculaciones en 2025. La lista se completa con Bestune (63 matriculaciones), Xpeng (22), Lynk&co (14), SWM (13), Dongfeng (8), Polestar (8), DFSK (3), Smart (3), Yudo (2), Evo (1) y Voyah (1).

Un cambio estructural

La suma de todas estas enseñas y sus respectivas operaciones comerciales refuerza la idea de que la transformación no es coyuntural, sino estratégica. En el sector coinciden en que el recorrido no se ha agotado. El despliegue comercial continúa, con un incesante goteo de aperturas de concesionarios y una oferta cada vez más amplia que cubre desde el urbano eléctrico hasta el SUV de combustión, pasando por híbridos y modelos de corte premium.

A pesar de los aranceles impuestos por Bruselas y del debate geopolítico que rodea al coche chino, el consumidor aragonés parece haber tomado una decisión pragmática. En un mercado incierto, las marcas chinas aceleran el paso y se han convertido ya en parte del paisaje automovilístico de Aragón.