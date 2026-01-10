El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero

En Aragón existen pequeños pueblos rurales que destacan por su encanto natural e histórico, donde la vida transcurre con tranquilidad. Muchos de ellos se encuentran junto a grandes lagunas o espacios naturales singulares. Además, conservan tradiciones y festividades únicas, que reflejan la riqueza cultural de la región y permiten a sus habitantes y visitantes disfrutar de un entorno auténtico y lleno de historia.

A orillas de la Laguna de Gallocanta se encuentra un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes que se autodenomina “el pueblo más bonito de Aragón”. Al mismo tiempo, este invierno se ha ganado la reputación de ser uno de los más fríos de la región, combinando así su encanto pintoresco con un clima extremo que forma parte de su identidad.

El pueblo más frío del invierno

Este pueblo se caracteriza por ser uno de los más fríos durante el invierno, lo que forma parte de su identidad y marca la vida cotidiana de sus habitantes. La nieve cubre tanto el pueblo como los paisajes de su alrededor, combirtiendose en una estampa invernal ya reconocida por los vecinos.

Además, este año se han registrado las temperaturas más bajas de toda Aragón, alcanzando los -12,6 °C, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo que ha hecho que el invierno se perciba aún más duro en este pequeño y pintoresco municipio. De hecho, ya en 2021 se llegó a registrar una de las temperaturas más bajas de España, con -25,4 °C, dejando constancia de las extremas condiciones climáticas que caracterizan a esta localidad.

Con nombre de piropo

"Bello", uno de los pueblos turolenses de la Comarca del Jiloca, cuyos origenes se remontan a la prehistoria, concretamente a la Edad de Bronce. El nombre del pueblo tiene su origen en el lenguaje celtibérico, en referencia a la tribu de los Belos. En épocas pasadas llegó a dar nombre a su propia comarca, conocida como la Comarca de Bello.

No solo se caracteriza por sus monumentos como la antigua casa del Ermitaño, en las afueras la Ermita de la Trinidad o restos de una muralla celtibérica se albergan en el municipio.

Aunque lo que más lo caracteriza es su ruta senderista a través de la Laguna de Gallocanta. El principal lago de agua salada de Europa occidental que se ubica a más de mil metros de altitud. Con 7 kilómetros de largo y dos de ancho, su profundidad llega a los dos metros en periodos lluviosos.

Este enclave es una verdadera joya ornitológica, ya que alberga una gran diversidad de aves acuáticas. Cada año, recibe a más de 60.000 grullas, que pueden ser observadas directamente desde Bello. Además, la Red Natural de Aragón organiza visitas guiadas durante la migración de estas aves, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de presenciar un auténtico espectáculo natural en plena armonía con el entorno.