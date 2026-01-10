Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatado un senderista de Catarroja (Valencia) con síntomas de agotamiento e hipotermia en el Pirineo oscense

El rescate se ha producido en plena tormenta de nieve y ha durado más de diez horas

Una guardia civil emprende la búsqueda del senderista posteriormente hallado en el Circo de Soaso. / GUARDIA CIVIL

EUROPA PRESS

De noche, en plena tormenta de nieve y tras más de diez horas de esfuerzos, la Guardia Civil ha rescatado a primera hora de este sábado a un senderista de 44 años vecino de Catarroja (Valencia) que presentaba síntomas de agotamiento e hipotermia leve tras quedarse incomunicado en el Circo de Soaso, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).

El aviso lo dio este viernes pasadas las 19.00 horas el guarda del Refugio de Góriz (Huesca), lugar en el que este montañero no se había presentado a esa hora pese a tener reservado alojamiento para esa noche. Ello activó al GREIM de Boltaña que, tras realizar las averiguaciones pertinentes sobre la identidad del senderista y la ruta que había podido tomar, desplegó varios efectivos primero en vehículo oficial y posteriormente con esquís en dirección al refugio.

Por delante, un operativo de auxilio de elevada dificultad en pleno paso de la borrasca Goretti, con el riesgo de aludes en nivel 3 de 5 y un espesor de nieve de unos 50 centímetros.

Finalmente y tras varias horas de complicada búsqueda nocturna, los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil localizaron al senderista en la zona del Circo de Soaso, en Torla-Ordesa.

Durante el descenso se mantuvieron las medidas de protección personal y de gestión del riesgo, y el auxiliado fue acompañado hasta la pradera de Ordesa y luego trasladado hasta la localidad de Plan, donde lo esperaban varios amigos. El largo rescate se ha dado por finalizado a las 6.00 horas de este sábado.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca recomiendan máxima precaución a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, debiendo tener la previsión de revisar la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para una buena y segura planificación de las mismas y la gestión de riesgo cuando se acude a la montaña nevada, pudiéndose informar a través de los refugios el estado de la zona.

Así mismo, se recomienda llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, así como ropa acorde a la actividad a realizar. Además, se aconseja no hacerla en solitario, sin antes, haber avisado del itinerario a seguir a familiares o allegados.

