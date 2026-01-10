Aumenta el riesgo de aludes en el Pirineo: el Gobierno de Aragón alerta de la "inestabilidad" de la nieve tras la borrasca Goretti

El Gobierno de Aragón ha emitido un aviso importante a través de todos sus canales de comunicación para reclamar "precaución" y alertar del riesgo de aludes tras el paso de la borrasca Goretti por el Pirineo aragonés, tras acumularse espesores de entre 30 y 50 centímetros de nieve en cotas altas.

A través de un comunicado, fuentes del Ejecutivo aragonés señalan que "la nieve caída en el Pirineo durante las últimas horas se presenta inestable en prácticamente cualquier cota y en la mayoría de laderas con fuerte inclinación".

Según explican, la nieve caída durante las últimas horas ha dado lugar a un manto nivoso inestable en gran parte del Pirineo aragonés, particularmente en laderas con fuerte inclinación. A la formación de nuevas placas de viento, potencialmente inestables, aunque en muchos casos fáciles de identificar, se suma un escenario más complejo en zonas umbrías poco afectadas por el viento, donde la nieve reciente descansa sobre niveles débiles que ya había con anterioridad.

Colapso con el peso de una sola persona

Estas capas frágiles pueden colapsar ante la sobrecarga de tan solo una sola persona, incrementando el riesgo de desencadenamiento de aludes de tamaño suficiente como para comprometer la seguridad de montañeros, esquiadores o quienes salen a hacer raquetas. Esta situación coincide además con una jornada de estabilidad meteorológica, lo que previsiblemente favorecerá una mayor afluencia de personas a la montaña durante este domingo.

Ante este contexto, lo más recomendable es mantener una actitud prudente sobre terreno nevado, reforzar la planificación previa de las salidas y adaptar los itinerarios a las condiciones reales del manto y al propio conocimiento a la hora de desenvolverse en montaña invernal.

El uso de herramientas de evaluación del terreno como el método ATES y consultar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) son especialmente recomendable para evitar terrenos complejos o exigentes, así como zonas con elevada exposición, reduciendo así el riesgo durante las actividades invernales subrayando que en montaña el riesgo cero no existe.

En caso de salir a la montaña se debe llevar y saber utilizar material de seguridad en terreno de aludes: DVA, sonda y pala. Las actividades en montaña invernal, fuera de los entornos controlados de los centros invernales, requieren formación y manejo de ese material de seguridad en terreno de aludes.

El peligro de avalanchas ha provocado que esta mañana se cerraran tanto el Túnel de Bielsa (Sobrarbe) como el Portalet (Alto Gállego) y la nieve obligó al uso de cadenas en una decena de carreteras.

La llamada a la precaución se produce apenas diez días después de que las montañas aragonesas vivieran la tragedia del alud en el entorno del Panticosa, en el pico Tablato, que se llevó la vida de tres personas, todas ellas expertas en actividades de alta montaña, como lo eran el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y el irundarra Eneko Arrastua.