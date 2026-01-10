Zaragoza, la segunda ciudad más amable de España: "Hacen que te sientas en casa"

Las ciudades de España no se relacionan todas de la misma manera. En algunas, el trato es más calmado y cercano; en otras, prima una comunicación más directa. Estas diferencias influyen en la percepción que tenemos de cada lugar y explican por qué ciertas ciudades resultan más amables y acogedoras que otras para quienes viven o llegan por primera vez.

Con el objetivo de medir esa cercanía, Remitly realizó un estudio comparativo entre distintas ciudades españolas para identificar dónde se concentra la población más amable. El resultado sitúa a Zaragoza como la segunda ciudad más amable de España, con una puntuación de 72,34 puntos.

Según el informe, en Zaragoza predomina un trato considerado y poco exigente en el día a día. No es habitual responder con rencor ante pequeños conflictos, lo que favorece relaciones cotidianas tranquilas. Además, los datos reflejan bajos niveles de desconfianza y ego, y una clara tendencia a hacer que las personas del entorno se sientan cómodas, un rasgo clave para definir a una ciudad amable.

FIESTAS DE NAVIDAD, AMIBEINTE NAVIDEÑO POR EL CENTRO DE ZARAGOZA, LUCES DE NAVIDAD / JAIME GALINDO / EPA

El tercer puesto del ranking lo comparten Valladolid y Málaga, ambas con 72,30 puntos. En Valladolid destaca el respeto en el trato y la escasa presencia de insultos. Málaga, por su parte, muestra un perfil más abierto, muy influido por la convivencia con visitantes, lo que se traduce en una actitud acogedora hacia quienes llegan de fuera.

En el extremo opuesto aparece Alicante, con 70,78 puntos. Aunque obtiene valoraciones algo más bajas en empatía y confianza, la diferencia con las primeras posiciones es inferior a dos puntos. El estudio concluye que, en general, es fácil encontrar personas amables en casi cualquier rincón de España.

Edad, género y amabilidad

Más allá de las ciudades, el análisis también revela patrones claros según la edad. Las personas de 55 años o más alcanzan puntuaciones más altas en amabilidad y se describen como más pacientes, respetuosas y empáticas. Además, muestran menos comportamientos negativos como la crítica constante o el rencor.

En cuanto al género, los niveles generales de amabilidad son similares, aunque se expresan de forma distinta. Las mujeres destacan en empatía, cuidado hacia los demás y en hacer sentir cómodas a otras personas, mientras que los hombres puntúan ligeramente más alto en rasgos vinculados a la franqueza y la comunicación directa, sin que ello implique menor amabilidad.

Imagen Panorámica del centro de Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

“La amabilidad influye enormemente en cómo vivimos una ciudad o un país”, explica la CEO de Remitly Europa. “Un gesto amable de alguien que no conoces puede cambiarte el día por completo y hacerte sentir más en casa”.

Tras comprobar que España ya ocupaba una posición destacada a nivel mundial por la amabilidad de su gente, el estudio se centró en analizar qué ocurría dentro del país. Ciudades como Zaragoza destacan especialmente por sus altos niveles de respeto, empatía y paciencia, valores que facilitan la adaptación a quienes deciden mudarse o empezar una nueva etapa en otra ciudad de España.