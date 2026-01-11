200 kilómetros esquiables, medio metro de nieve nueva y hasta dos pruebas deportivas: Aramón hace balance de un buen fin de semana
Las nevadas han dejado un fin de semana exitoso en las estaciones aragonesas
Buen fin de semana para la nieve en Aragón. El Grupo Aramón, que gestiona las principales estaciones de esquí de la comunidad aragonesa, ha cerrado un fin de semana que ha permitido ofrecer 200 kilómetros esquiables en sus estaciones gracias a las recientes nevadas que han dejado hasta 50 centímetros de nieve nueva.
Cerler ha sido escenario de dos pruebas puntuables para el título de la Copa de España 2026. El sábado se celebró el II Open Sprint, una prueba que combinó ascenso, tramo a pie y descenso con slalom en un recorrido de menos de cinco minutos. El domingo fue el turno de la XXV Cronoescalada, con salida desde El Molino y meta en Cogulla.
Ambas competiciones están organizadas por el club Montañeros de Aragón de Barbastro, junto con la Federación Aragonesa de Montañismo.
Además, la jornada en las estaciones de Aramón estuvo acompañada de música de la mano de Quike AV en el après-ski Remáscaro, en Cerler, de DJ Lomas en Marchica y Feli en M Big Room. Valdelinares también se sumó el sábado a la programación musical con la sesión de Topo.
