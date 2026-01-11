Abascal dice que Vox tiene que entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación tiene que estar en el Gobierno de la Junta de Extremadura para garantizar que se producen los cambios que quieren, a través de una vicepresidencia y varias consejerías "acorde a los votos".

"Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox", ha señalado Abascal este domingo en una entrevista en 'Ok Diario', recogida por Europa Press.

Abascal considera que el PP les engañó y por ello tuvieron que salir de los gobiernos autonómicos, pero ahora se han producido unas nuevas elecciones y "una nueva relación de mayorías". "Ellos dicen que nosotros no queremos gobernar porque han esparcido un bulo, pero no es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas", remarca y defiende que el cambio en Extremadura debe pilotarse con Vox, aunque "no es necesario que sea así en todos los lugares".

"Tienen que producirse cambios que tienen que ver con la reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político. Y si eso se produce estando fuera del Gobierno y podemos tener confianza, no es necesario entrar en un gobierno, pero en este caso consideramos que es necesario", ha añadido.

Asimismo, Abascal ha reiterado que su máxima aspiración es llegar a presidir el Gobierno y no "una vicepresidencia de Feijóo". "Yo quiero ser presidente del Gobierno de España y quiero liderar un gran cambio en España", ha subrayado. El presidente de Vox ha comentado que España necesita recuperar su soberanía, su seguridad, su prosperidad, la racionalidad en el gasto público y la esperanza de los jóvenes para poder formar una familia.