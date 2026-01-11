Aludes, detonaciones controladas y maquinaria pesada: así se trabaja para reabrir el túnel de Bielsa,

El túnel de Bielsa-Aragnouet, uno de los tres pasos fronterizos de Aragón con Francia, se encuentra cerrado desde el sábado por la abundante nevada caída en la zona al paso de la borrasca Goretti por el Pirineo. Los espesores han llegado a superar al metro en cotas altas de la vertiente francesa, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y a interrumpir el tráfico en este paso internacional de alta montaña, situado a 1.800 metros de altitud.

La previsión inicial apuntaba a que el cierre podría prolongarse hasta el martes, pero la evolución meteorológica ha abierto una ventana al optimismo. Con el temporal de frio en retirada y el buen día que ha hecho este domingo, la maquinaria pesada ha podido trabajar intensamente en la zona. Si las condiciones se mantienen y los técnicos lo avalan, la reapertura podría adelantarse.

Las intensas nevadas han cubierto por completo la carretera en la zona del túnel del Bielsa. / AECT Pirineos-Pyrénées

Una pala cargadora y dos quitanieves se han afanado este domingo en ensanchar la carretera y volverán a trabajar este lunes con el objetivo de que puede reabrirse cuanto antes. Puede que lo haga pronto si así lo determinan el informe de los nivólogos sobre el riesgos de avalanchas y no se producen cambios bruscos en lo meteorológico.

Reunión decisiva este lunes

La decisión final se adoptará en una reunión del consorcio del túnel Bielsa-Aragnouet que tendrá lugar este lunes a las 16:30 horas. "Somos bastantes optimistas, aunque hay que ver como sale el sondaje y las previsiones. Con un poco suerte a ver si podemos abrir este lunes por la tarde", apuntó Andrés Olloqui, director del AECT Pirineos-Pyrénées, el organismo público transfronterizo gestiona los principales pasos de montaña entre Aragón y Francia (Bielsa y Portalet).

En las últimas horas se han activado además sistemas de detonación controlada mediante gases --el llamado sistema gazex- para provocar las avalanchas pendientes de caer y, una vez liberadas las laderas, han entrado máquinas pesadas a retirar las coladas. “Primero se hace volar lo que tiene que caer y luego limpian con premura”, explicó el alcalde de Bielsa, Miguel Ángel Noguero, quien considera que esta última clausura del paso fronterizo no es una rutina invernal, sino debido al "peligro real” de avalanchas. "La montaña marca sus límites", señala.

Afecciones del cierre: turismo y mercancías

La mayor incidencia se concentra en la vertiente francesa, más expuesta por su orografía. El cierre supone, según el alcalde, una “merma lógica” para quienes utilizan el túnel, tanto visitantes como transportistas. Bielsa es un paso central del Pirineo que conecta áreas turísticas potentes, como las cercanas estaciones de esquí que hay en la parte francesa, además de canalizar un flujo creciente de camiones.

Se da la circuntancia de que en esta temporada se ha intensificado el tránsito de mercancías por los desvíos derivados de las protestas y huelgas registradas en Francia, que ha provocado bloqueos en los grandes pasos froterizos por Irún o La Junquera. De los habituales 30 o 40 camiones diarios que pasan por Bielsa se habría pasado a cifras que duplican ese volumen, llegando casi al centenar de vehículos pesados en las últimas semanas.

Aun así, el alcalde relativiza el impacto y apela a la prudencia. “Contra el tiempo no se puede luchar”, señala, comparando la situación con un puerto marítimo cerrado por temporal. El objetivo, recalca, no es mantener el paso abierto a cualquier precio, sino evitar riesgos innecesarios en un contexto de riesgo elevado de aludes, que ha llegado a situarse en nivel cuatro en la zona del paso internacional. Y más aún teniendo en cuenta la reciente el reciente fallecimiento de un montañero en la zona por culpa de una avalancha.

Mientras tanto, la afección se concentra exclusivamente en el túnel. El resto del valle ha permanecido transitable, con apenas incidencias en las carreteras gracias al despliegue de los equipos de viabilidad invernal.